Anamika Khanna colabora con H&M para llevar el estilo indio contemporáneo alrededor del mundo

Llevando la sastrería tradicional de la India a un público internacional, Anamika Khanna reimagina las siluetas tradicionales con un encanto fresco y moderno. La colección incluye ropa de mujer, ropa de hombre, joyas y accesorios y se lanzará en línea h&m.com el 5 de septiembre de 2024.

La llamativa colección de H&M está repleta de estilos fluidos, llenos de colores vivos, estampados y adornos bordados a mano. La ropa de mujer representa elegancia, con faldas drapeadas y caftanes con dobladillos asimétricos y conjuntos de pijama de seda. En cuanto a los hombres, los cortes tradicionales se renuevan con estampados gráficos, mientras que los prints realzan las formas frescas y casuales de la ropa deportiva.

La tarjeta de presentación de Anamika Khanna “el deslumbrante adorno” también está presente en una serie de joyas intrincadas, como pendientes, brazaletes y collares de metal reciclado fabricados localmente en la India.

Ann- Sofie, ¿por qué te asociaste con Anamika para esta colaboración?

Ann-Sofie: En general, la India es un mercado apasionante y en crecimiento para nosotros. Hay muchos grandes diseñadores locales, y la industria textil es muy respetada por sus maravillosas tradiciones artesanales. También es una magnífica oportunidad para dar a conocer a un público más amplio un talento local muy respetado. El estilo de Anamika es una mezcla única de ropa tradicional india y toques modernos, como la ropa deportiva. Ha desarrollado un enfoque apasionante mezclando códigos femeninos y masculinos para crear algo completamente nuevo.

¿Qué es lo más importante que quieren explorar con esta colaboración?

Ann-Sofie Johansson: Sin duda, algo de la India y el fascinante talento de Anamika para aprovechar el color y jugar con los estampados, mezclando diferentes prints en la misma prenda, y por supuesto, crear algo nuevo con el bordado.

Anamika: Siempre he pensado que la moda india se pierde cuando la interpreta el resto del mundo. A menudo nuestra moda —en términos de cultura, herencia de artesanía y bordados textiles— se considera disfraz o no lo bastante moderna. Las cosas han cambiado mucho y esta colección con H&M me permite tomar algo indio y hacerlo global y contemporáneo. Fue nuevo para mí pensar en las siluetas y el estilo desde esta perspectiva internacional y me impulsó a reelaborar algunos de mis diseños.

¿Cómo describirías el ambiente de la colección?

Anamika: Sencilla y relajada: la relajación ha sido una parte esencial de mi viaje por el diseño. Hace muchos años creé una colección en la que convertía siluetas indias, como la pijama kurta o el sari indio, en ropa deportiva con zapatillas. Aquella colección lanzó una nueva idea de combinar contrastes. Cuanto más pueda hacerlo, más interesante y desafiante me resultará.

¿Puedes hablarnos de las siluetas los colores y los estampados?

Ann-Sofie: Anamika diseña ropa para animar a quien la usa y también a expresarse. Las siluetas son fluidas y drapeadas, a menudo de una forma que se puede personalizar, por ejemplo, haciendo un nudo para que la silueta cambie. Los estampados también son curiosos. Integra muchos looks totalmente estampados, combinando elementos de color tradicionales con algo más gráfico. Cuando se ve de cerca se puede observar que el color y la colocación de los estampados, como en un mash-up, son muy específicos. Fue un trabajo inspirador e interesante para nuestros diseñadores de estampados.

Anamika: La versatilidad de toda la colección es muy importante para mí. Muchas prendas son perfectas para el verano, pero también para el trabajo y la noche. Se pueden poner o quitar, mezclar y combinar. En cuanto a los estampados, la mitad son nuevos y la otra mitad son reelaboraciones de nuestros archivos. Ha sido muy interesante pasar de lo que hemos hecho en el pasado a lo actual.