Para tu próximo diseño de uñas, ¡inspírate en estas tendencias que Leonora Studio trae para ti!

La manicura de uñas siempre ha sido una parte fundamental para darle un toque extra a nuestros looks. Los diseños que elegimos representan nuestra personalidad y son una carta de presentación que simplemente no pasa desapercibida. Pero, a pesar de que cada persona tiene un estilo definido, también hay tendencias que no puedes dejar pasar. Leonora Studio, presenta las manicuras que estarán presentes en este 2023 y que le darán gran elegancia a tus manos.

4 Diseños de uñas en tendencia este 2023

Efecto Glass

Esta tendencia ha llegado desde Corea y consiste en crear un efecto luminoso y tridimensional para lucir como cristal. Aquí puedes echar a volar tu imaginación, ya que la colocación de los cristales no tiene orden y eso le dará un brillo único a tus manos.

Foto: Leonora Studio

Efecto Mármol

El efecto mármol toma inspiración de cualquier piedra semipreciosa como el jade, el cuarzo y la esmeralda. Son muy llamativas y estrellas como Rihanna han llevado esta manicura en varias ocasiones. Aunque existen diferentes maneras de lograr el efecto, generalmente consiste en utilizar una base blanca para que se puedan apreciar mejor los acabados y las líneas.

Las 4 tendencias de uñas este 2023 Forto: Leonora Studio

Efecto Boreal

Las uñas Boreal son una de las tendencias más buscadas, y como lo dice su nombre, están inspiradas en la aurora boreal. Este tipo de manicura se hace con pigmentos que toman matices y colores dependiendo de la luz que cae en ellas, además del movimiento de las manos.

Tendencias uñas 2023 Foto: Leonora Studio

Efecto unicornio

Se logra gracias a un polvo holográfico de diferentes colores que se pone con una esponja sobre la base del color elegido, para lograr una mayor fijación del pigmento. Aunque este nail art puede verse simple al momento de aplicarlo, el efecto arcoíris con brillo hará lucir tus manos increíbles.

“Las variaciones de estilo en las uñas son muchas, pero siempre invitamos a nuestras clientas a probar nuevas tendencias versátiles y elegantes, que vayan con su personalidad, pues cualquier detalle que tengan en sus manos exalta su belleza y estilo” mencionó Leonora Studio.