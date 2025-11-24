Suscríbete
10 Uñas con inspo de Wicked: la tendencia verde y rosa que está hechizando a todas

Elegantes, dramáticas, mágicas y con ese toque de villana glam que todas amamos. Las uñas inspiradas en Wicked llegan para dominar la temporada con verdes intensos, brillos místicos y un vibe teatral irresistible.

Noviembre 24, 2025 
Leilani Aviles
Los tonos más icónicos de Wicked 2 para ver la película con amigas y tener esas vibes parte el mes...
Profundo, místico y lleno de presencia.
Perfecto para uñas almendra largas o cortas cuadradas.
Variedad de técnicas que le puedes pedir a tu manicurista, como ojo de gato, glass, metálico, etc.

Leilani Aviles
