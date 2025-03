La moda se transforma: la iniciativa de SHEIN que le da una segunda vida a tu ropa

Si hay algo que todas sabemos es que la moda es un ciclo. Lo que estuvo in hace unos años regresa con fuerza (hola, Y2K), y lo que hoy amamos, mañana puede convertirse en un tesoro vintage. Pero, ¿qué pasa con toda esa ropa que dejamos de usar? ¿Realmente tiene que terminar en el fondo del clóset o, peor aún, en la basura?

La respuesta es no, y SHEIN lo tiene claro con The Next Cycle, una iniciativa que nos invita a repensar el destino de nuestras prendas y sumarnos a la moda circular.

En 2024, SHEIN instaló estaciones de recolección en sus Pop-Up Stores en México, logrando reunir 9,530 prendas que fueron recicladas con la ayuda de Texinova, una empresa experta en el manejo de residuos textiles. ¿El resultado? Muchas de esas prendas fueron lavadas y donadas a asociaciones como CONFE y Por Ti Mujer, apoyando a personas en situaciones vulnerables. Las que ya no podían usarse, en lugar de acabar en la basura, fueron transformadas en nuevas fibras para crear textiles nuevos.

Y aquí es donde todo cobra sentido: más allá de la donación o el reciclaje, The Next Cycle es una manera de cerrar el círculo de la moda y asegurarnos de que cada prenda que alguna vez amamos tenga la oportunidad de seguir en movimiento. No solo estamos liberando espacio en nuestros armarios, sino que también estamos evitando toneladas de desperdicio textil que afectan al medio ambiente.

The Next Cycle nos recuerda que pequeñas acciones pueden generar un impacto enorme. No se trata de dejar de comprar, sino de hacerlo con conciencia y de encontrar formas de extender la vida útil de lo que ya tenemos. Antes de deshacerte de esa blusa que ya no usas o esos jeans que no te quedan, piensa en las posibilidades: donarla, intercambiarla o reciclarla.

Además, este tipo de iniciativas abren la puerta a una conversación más grande sobre consumo responsable. La moda es una forma de expresión, pero también puede ser una declaración de valores. Elegir marcas y prácticas que se preocupen por el impacto ambiental es un paso hacia un futuro donde vestir bien no signifique dañar el planeta.

Porque sí, la moda cambia, pero lo que realmente está in es hacerla más sostenible. Atenta a las próximas ediciones de The Next Cycle en 2025, porque cuidar el planeta también es parte de nuestro estilo.