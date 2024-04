Patrón Cristalino. El tequila cristalino más suave

Ya sea que estés celebrando un ascenso, ayudando a tu mejor amiga a superar a su ex, o simplemente poniéndote al día con ellas, preparar unos drinks con tus mejores amigas siempre es divertido.

Con un buen tequila se pueden preparar exquisitas variaciones de tragos clásicos como el famoso Bloody Mary, Old Fashioned o Sex on the Beach, donde se cambia el licor base por tequila para dar un notable twist de sabor que tal les guste tanto, incluso más que la versión original.

El mejor anfitrión de la noche

Los tequilas cristalinos se han popularizado entre los jóvenes que buscan una bebida compleja y elegante que se pueda beber sola o mezclada. Así que estamos seguras que con nuestra recomendación quedarás como una experta con tus invitadas, ya que elegimos uno de los más tops entre los tops.

Se trata de Tequila Patrón Cristalino, un excepcional y dulce tequila, hecho con ingredientes naturales, que no solo hace honor a las tradiciones mexicanas, sino que está hecho a mano y, fusiona técnicas modernas para alcanzar la perfección y entregarnos el tequila cristalino más suave.

¿Por qué Tequila Patrón Cristalino?

Porque nos regala una experiencia sensorial que comienza con un aroma dulce y delicado a caramelo, vainilla y un toque a roble; al paladar es suave y dulce con notas de caramelo y mantequilla, así como a vainilla, los cuales se desvanecen despacio para revelar el sabor a agave cocido, roble y sutiles notas a especias, resultando en un final dulce y suave que querrás probar una y otra vez.

Un plus que nos encanta y se nos hace súper bonito es la botella, diseñada para rendir homenaje al corazón del agave, acompañada de una etiqueta metálica en el cuello y un corcho de madera negra que hace referencia a la filtración con carbón de roble para obtener un tequila único.

¡El tequila es divertido y diferente! La prueba está en el hecho de que, una vez que repartes una ronda de bebidas mezcladas con tequila, la fiesta se ilumina. Así que a continuación te compartimos cómo preparar la receta de un gran coctel para esa noche de chicas:

“Margarita Cristalina”

INGREDIENTES:

45 ml de Tequila Patrón Cristalino

15 ml de licor de naranja

7.5 ml de jarabe de agave

2 dashes de solución salina 4:1

VASO: Old-fashioned

MÉTODO:

Añadir todos los ingredientes a un vaso bajo sobre un bloque de hielo. Flamear la cáscara de limón y decorar. Los ingredientes se pueden premezclar y congelar.