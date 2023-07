El lugar más top para un staycation inolvidable si pasaste tus vacaciones en CDMX y vives cerca de Polanco

No todas tuvimos la fortuna de salir este verano, pero tampoco nos preocupa, ya que la ciudad tiene mucho que ofrecer y más cuando encuentras una joya escondida en medio del bullicio, como lo es The Alest, un hotel boutique ubicado en el corazón de Polanco. Este hotspot es elegancia pura con un toque europeo, así que te sentirás como si hubieras tomado un avión, pero sin todas las molestias de sentarte por horas. ¡Nos encanta porque es una experiencia de cinco estrellas, literalmente, pues han sido premiados con el famoso “Five Star Diamonds”, así que solo tendrás que preocuparte por disfrutar!

El hotel escondido en Polanco que te trasladará a Europa en cuestión de segundos

Si te gusta el buen comer, “El Salón The Alest” es un sueño. Tienen platillos mexicanos con un twist internacional y un ambiente relajado que te hará sentir en un paraíso gastronómico. Además, gran parte de la mixología está diseñada por la Licorería Limantour, que ha sido reconocida como el cuarto mejor bar de Norteamérica en la lista The World’s 50 Best Bars. Así que, como si estuvieras en medio de París, con pocas mesas, mucha luz natural y grandes ventanas, podrás disfrutar de todas sus delicias.

Y si decides quedarte más tiempo, no tienes que preocuparte por resolver pendientes, el Business Center lo hace todo menos aburrido. Aquí podrás sentirte como las CEO más poderosas mientras cumples con todas tus responsabilidades. ¡Es la combinación perfecta de trabajo y placer! Mientras que para terminar el día el Salón The Alest es la mejor opción pues es como una biblioteca de lujo, con un diseño contemporáneo, una alacena vintage y una chimenea para las noches más acogedoras.

Hotel The Alest

¿Qué hay cerca de The Alest?

Lo que nos encanta es que su ubicación te permite dar la vuelta para irte de shopping, explorar museos, áreas naturales o incluso dar un recorrido en bicicleta, pero también si lo que quieres es apartarte por unos días del caos, sigue siendo tu mejor opción.

Así que ¿quién necesita salir de la ciudad cuando tienes The Alest tan cerca? Todo lo que una chica Cosmo necesita para recargar pilas y disfrutar al máximo.

Hotel The Alest Cortesía

The Alest Hotel:

Eugenio Sue 45, Polanco, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, 11550 Polanco, CDMX

Teléfono: 55 9027 7343

Website: https://thealest.com/

Facebook: The Alest

Instagram: @thealestmexico