Ya es oficial. La sexta película de Piratas del Caribe contará con un nuevo reparto y nuevas historias, alejándose del enfoque centrado en el personaje del capitán Jack Sparrow encarnado por Johnny Depp. Así lo ha confirmado Jerry Bruckheimer, el productor de la franquicia de Disney.

Desde que el capitán Sparrow se adentrara por última vez en los siete mares allá por 2017, la producción de la nueva entrega Piratas del Caribe ha sufrido diversos retrasos y cambios, como la reescritura del guión y diferencias creativas con los guionistas, sin olvidar los graves problemas legales que ha protagonizado Depp en los últimos años. Se llegó a hablar de un spin-off centrado en personajes femeninos protagonizado por Margot Robbie, pero el proyecto también quedó en el limbo. Ahora, parece que que la saga basada en la popular atracción de Disneyland se encamina hacia una nueva entrega que reiniciará la franquicia.

Todo lo que debes saber sobre Piratas del Caribe 6

Ahora, en declaraciones a ComicBook.com, el productor Jerry Bruckheimer subrayó que la franquicia sigue trabajando en su regreso, pero que ahora lo haría con un nuevo reparto y para contar nuevas historias. Eso sí, no está seguro si está nueva película llegará antes que otra de las secuelas en las que está trabajando, la tercera entrega de Top Gun, la franquicia protagonizada por Tom Cruise.

“Es difícil saberlo. No se sabe, realmente no se sabe. No sabes cómo se unen. Simplemente no lo sabes. Porque con Top Gun tienes un actor que es icónico y brillante. Y cuántas películas va a hacer antes de hacer Top Gun... eso es algo que no te lo puedo decir. Pero vamos a reiniciar Piratas, así que es más fácil de rodar porque no tienes que esperar a actores en concreto”, señala Bruckheimer.

Con estas palabras confirma que, más allá de posibles cameos puntales, el reparto de Piratas del Caribe 6 no contará con Depp ni con antiguas estrellas de la saga. De hecho, el pasado mes de febrero los rumores apuntaban a que Ayo Edebiri, una de las protagonistas de la serie The Bear, sería la protagonista principal de este reinicio, tomando así el testigo de Johnny Depp.

La saga comenzó su andadura en los cines en 2003 con Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra, protagonizada por Depp junto a Orlando Bloom y Keira Knightley. La cinta recaudó más de 654 millones de dólares en todo el mundo. Después llegaron El cofre del hombre muerto (2006), En el fin del mundo (2007), En mareas misteriosas (2011) y por último La venganza de Salazar en 2017. La franquicia ha recaudado más de 4.500 millones de dólares en todo el mundo con sus cinco entregas anteriores.

Por Europa Press