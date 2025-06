¿Taylor Swift terminó su amistad con Blake Lively para siempre? Esto es lo que pasó

Durante más de una década, Taylor Swift y Blake Lively fueron inseparables. Vacaciones juntas, cenas en Nueva York, fotos en backstage y hasta referencias en canciones. Pero ahora todo cambió.

¿Qué pasó entre ellas?

Todo comenzó con la película It Ends With Us, dirigida por Justin Baldoni y protagonizada por Blake. La producción ha estado rodeada de controversia, pero lo que nadie esperaba era que Taylor se viera involucrada en medio del escándalo.

Algunos usuarios comenzaron a señalar a la cantante como parte del equipo detrás de los problemas durante el rodaje. La única conexión real: una canción de ella incluida en el soundtrack.

Taylor tomó distancia… definitiva

Según fuentes cercanas, Taylor se sintió usada y traicionada. Aunque negó rotundamente estar involucrada en el proyecto, decidió cortar de raíz su amistad con Blake y no fue una decisión tomada a la ligera.

Blake intenta arreglarlo, pero…

Blake, por su parte, ha estado intentando comunicarse con Taylor. Ha enviado mensajes, llamado e incluso escrito correos con disculpas. Nada ha funcionado.

Una fuente lo dejó claro:

“Obviamente, Taylor todavía significa mucho para Blake, pero Taylor ha terminado totalmente con ella y, a partir de ahora, ninguna solicitud reparará su vínculo en lo que a ella respecta”.

¿Hay vuelta atrás?

Por ahora, parece que no. Aunque Blake no se da por vencida, el silencio de Taylor dice más que mil palabras.