Taylor Swift prepara su debut como directora de cine

Taylor Swift dirigirá su primera película, ¡entérate de todos los detalles de su carrera como directora de cine!

La cantante y compositora, Taylor Swift, debutará en la dirección cinematográfica de la mano de con Searchlight Pictures, compañía filial de Disney y productora de películas ganadoras del Oscar como 12 años de esclavitud o La forma del agua.

«Taylor es una artista y narradora única en su generación. Es un auténtico placer y un privilegio colaborar con ella en este nuevo y emocionante viaje creativo», han afirmado David Greenbaum y Matthew Greenfield, presidentes de Searchlight Pictures. Además de dirigir el filme, Taylor Swift también ha escrito el guión del proyecto.

También lee: La Universidad de Nueva York galardona a Taylor Swift

Taylor prepara su debut como directora de cine

Esta no es la primera vez que Taylor Swift se pone detrás de las cámaras, aunque si supondrá su debut en un proyecto estrictamente cinematográfico. Como directora de vídeos musicales, Swift hizo historia en los últimos MTV Video Music Awards al convertirse en la única artista en solitario de la historia galardonada con dos premios a mejor dirección por su trabajo en All Too Well: The Short Film y The Man. Es también la primer artista que consigue ganar tres premios de Vídeo del Año.

Te puede interesar: ‘Easter eggs’ icónicos de Taylor Swift que nos han confundido y encantado

El cortometraje dirigido por Swift, All Too Well: The Short Film, es candidato a las nominaciones de cortos de la próxima gala de los Oscar, que se celebrará en Los Ángeles el 12 de marzo de 2023. Además, el trabajo se proyectó recientemente en el Festival de Cine de Tribeca y el Festival Internacional de Cine de Toronto.

A parte de ser una prestigiosa cantante y compositora, ganadora de once premios Grammy, la artista ha sido además invitada por la revista Variety a participar en sus ‘charlas de directores’ anuales que contarán con Swift manteniendo una conversación con Martin McDonagh, director de Almas en pena de Inisherin.

Te puede interesar: Taylor Swift quiere ser Guillermo del Toro(

c) 2022 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.