Los hijos de Shakira tuvieron mucho que ver en las canciones que dedicó la cantante a su ex pareja, Gerard Piqué

Por primera vez después de varios meses, Shakira decidió romper el silencio sobre su ruptura con Piqué y hablar sobre esta nueva, inesperada y dolorosa etapa de su vida. La colombiana habló en el programa mexicano, En Punto, y se sinceró con el presentador Enrique Acevedo, a quien le habló sobre las aspiraciones que tenía como madre de familia y confesó cómo ha superado los altibajos de su ruptura con Piqué.

“Siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de un hombre, tengo que confesarlo, pero creo que de alguna manera he logrado entenderlo desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma, que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida sale fortalecida y cuando sale fortalecida es porque ha aprendido a conocer tus propias debilidades, a aceptar su vulnerabilidad y a expresar eso que se siente, ese dolor, porque dicen que lo contrario de la depresión es la expresión”, expresó la intérprete, a pesar de que ella soñaba con que sus hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo.

Shakira también tocó otro tema importante en la entrevista: el impacto que tuvo su colaboración con Bizarrap, Music Session #53, la cual estuvo llena de dardos hacia Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía Martí.

Shakira revela cómo reaccionaron sus hijos ante Music Session #53

Tras el lanzamiento de Music Session #53, algunos internautas expresaron que los principales afectados por la canción de Shakira en contra de Piqué serían sus hijos, sin embargo, la cantante contó que fue precisamente su hijo mayor, Milan, quien le sugirió colaborar con Bizarrap.

“Siempre creo que los niños tienen una sensibilidad especial y yo les escucho. Lo de la sesión #53 con Biza, es el resultado de una sugerencia de Milan. Milan me dijo: ‘Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el Dios argentino’. Y le digo: ‘Mira Milan, mira quién me ha escrito’. Y era Bizarrap. Recuerdo que tengo grabado un audio de Milan, que le mandó a mi manager, en el que le decía: ‘Jamy, tienes que hacer que mi madre, por favor, cante con Bizarrap’”, contó Shakira en la entrevista.

De hecho, sus hijos estuvieron presentes en la grabación del sencillo, pues incluso la sorprendieron con varios consejos: “Además, cuando estábamos editando el vídeo llega y dice: ‘Mamá, estás un poco lejos del micrófono ahí, eh. Hay que arreglar esto, esto y eso’. Tiene un ojo crítico como su madre. En ese sentido, se parece muchísimo en la forma”, señaló Shakira.

Te felicito y Monotonía de Shakira

En las otras dos canciones dedicadas a Piqué, Te felicito y Monotonía, Sasha y Milan también tuvieron mucho que ver; para la primera de ellas, el menor de sus hijos dio la idea del robot, mientras que el mayor ideó lo del fuego verde. Por otro lado, para Monotonía, Sasha tuvo una gran participación:

“El arte gráfico de ‘Monotonía’ lo hizo Sasha en su iPad. No me había gustado lo que me habían mandado los diseñadores de Sony. Y le dije a Sasha: '¿Tú qué opinas?’. Y me dijo: ‘No mami, yo te lo hago’. Y cogió y se puso en su iPad. Cuando lo tuvo, me lo mandó y yo se lo mandé a la gente de Sony”, añadió Shakira.