Selena Gomez tiene muy claro quien siempre será su alma gemela, ¿te viene un nombre a la mente?

Selena Gomez mantuvo un turbulento, inestable e intermitente romance con Justin Bieber durante 10 años. Los cantantes comenzaron un noviazgo cuando eran tan solo unos adolescentes y fue en el 2018 cuando decidieron romper de manera definitiva. Fue entonces cuando a los pocos meses el canadiense contrajo matrimonio con Hailey Baldwin, por lo que Gomez le dedicó Lose You To Love Me al artista, la cual hace referencia a su triste ruptura: “En dos meses nos reemplazaste”, dice parte de la letra.

Justin Bieber no fue el único amor de Selena; en el 2017, la intérprete de Hands To Myself mantuvo un noviazgo con The Weeknd, el cual duró tan solo 10 meses. Al terminar su romance, ella regresó con Justin y él se dio otra oportunidad con su ex, Bella Hadid.

Actualmente, la actri de Only Murders In The Building se encuentra en una relación estable con el músico, cantautor y productor musical estadounidense, Benny Blanco. Aparentemente, la pareja ya cumplió seis meses de noviazgo, y a través de redes sociales han dejado ver lo enamorados que están. Pero ¿quién es la verdadera alma gemela de Selena Gomez?

Selena Gomez revela el nombre de quien siempre será el verdadero amor de su vida

El 14 de febrero fue el día elegido por Selena Gomez para hacer una reveladora declaración. A través de Instagram, la cantante reveló quién es el amor de su vida y su media naranja. Spoiler: no es Justin, Benny o The Weeknd, sino sus Selenators.

“Ustedes chicos siempre serán mi verdadero San Valentín”, escribió en una emotiva publicación en la que aparece al lado de sus fanaticos. ¡Mira el tierno post!