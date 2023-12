Barry Keoghan, Jacob Elordi

Saltburn es una película dirigida y coproducida por la ganadora del Oscar, Emerald Fennell, la cual se estrenó el pasado 22 de diciembre por Prime Video y cuya sinopsis reza así:

“Con dificultades para encontrar su lugar en el elitista mundo de la Universidad de Oxford, el estudiante Oliver Quick (Barry Keoghan) se siente como un marginado por proceder de una clase social y económica más modesta. Pronto se ve arrastrado al mundo del encantador y aristocrático Felix Catton (Jacob Elordi), que le invita a la extensa finca de su excéntrica familia. Allí, en Saltburn, se prepara para vivir un verano inolvidable lleno de gente que despertará sensaciones de toda clase”.

El filme ha sido una revelación entre la audiencia, pero ha sido una escena en específico la que ha dado de qué hablar: la secuencia de desnudo de Barry Keoghan.

Saltburn: ¿La escena de desnudo de Barry Keoghan es real o utiliza una prótesis en su miembro?

Emerald Fennell finalmente reveló los misterios que envuelven una de las escenas finales de Saltburn. La directora explicó si el protagonista utilizó o no una prótesis en su miembro para la escena de desnudo en la que aparece bailando sin ropa por su nueva mansión al ritmo de ‘Murder on the Dancefloor’ de Sophie Ellis-Bextor. Su respuesta te sorprenderá, pues dijo que después de 11 tomas de rodaje, la secuencia resultó ser perfecta debido a que el actor se sentía en total confianza, por lo que no recurrió a ninguna prótesis para su pene y decidió posar completamente desnudo frente a las cámaras.

Para Entertainment Weekly, Emerald Fennell señaló que el rodaje le proporcionó un entorno de confianza para que se sintiero seguro de bailar desnudo frente a todos.

Keoghan “se sintió totalmente bien. Tenía plena confianza: ‘Puedo hacer lo que quiera en esta mansión. Puedo desnudarme y bailar un vals porque esto es mío’. Sí, fue divertido.”, dijo finalmente.