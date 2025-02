Sabrina Carpenter lanza fuerte indirecta a Barry Keoghan

Si hay una pareja que nos duele que se separaran, sin duda son Sabrina Carpenter y Barry Keoghan. Ya que desde el inicio de su romance daban la impresión de que eran la siguiente it couple de la industria del entretenimiento.

Lo que reforzó mucho esta idea fue el video musical del hit de Sabrina Please Please Please, en el cual Barry protagoniza junto a la cantante. Algo que muchos fans destacaron de este video es que el personaje de Barry sobrevive, ya que en la mayoría de videos musicales de Sabrina, su interés romántico muere.

Pero esto no duró mucho, aunque Sabrina se mantuvo al margen de los rumores y especulaciones de su separación, fue en su video musical más reciente, que dejó en claro que Barry ya es parte de su pasado.

Ya que con el estreno de su disco Short n’ Sweet (Deluxe), lanzó una colaboración junto a Dolly Parton de la canción Please Please Please. A lo que también hizo un nuevo video musical y en este se ve a un hombre que parece muerto, usando la misma ropa que traía Barry en el video original. Lo que muchos fans no tardaron en relacionar con el actor.