¿Rihanna está embarazada? Su representante rompe el silencio

¿Rihanna está realmente embarazada? Un medio estadounidense finalmente rompió el silencio

Fue el pasado en mayo de 2022 cuando Rihanna y A$AP Rocky le dieron la bienvenida a su primer hijo juntos. Para disfrutar de esta nueva etapa al máximo, la pareja decidió alejarse del ojo público y centrarse por completo en la privacidad y bienestar de su bebé. De acuerdo a Us Weekly, los artistas quisieron descansar un rato de la fama para dedicarse por completo a su bebé, sin embargo, la intérprete de We Found Love decidió hace un par de meses que era momento de que el mundo entero conociera a su hijo.

TikTok fue la plataforma social elegida por la cantante para publicar el primer video de su bebé, quien resulta ser idéntico a ella. Rihanna compartió un clip que grabó en el automóvil y en el que aparece su pequeño sonriendo y haciendo diferentes gestos que enamoraron por completo a los internautas.

Ahora, tras su impresionante show de medio tiempo en el Super Bowl, Rihanna levantó sospechas de estar esperando a su segundo bebé.

¿La cantante está embarazada?

Con éxitos como Diamonds, Umbrella, We Found Love, y más, Rihanna fue la artista elegida para protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl 2023. Tal y como se esperaba, la artista dio uno de los mejores espectáculos del partido final del campeonato de la National Football League, pero hay una pregunta que es tendencia en redes sociales: ¿Rihanna está embarazada? Considerando que Rihanna se convirtió en madre en mayo de 2022, muchos internautas apuntan a que la celebridad se encuentra atravesando por la etapa de posparto, pero algunos otros medios aseguran que la intérprete de Love The Way You Lie anunció su segundo embarazo de la manera más épica: en su show del Super Bowl.

“El gesto que hace Rihanna llevándose la mano al estómago creo que es un gran y gordo “Sí, estoy embarazada”, escribió un usuario de Twitter.

El gesto que hace Rihanna llevándose la mano al estómago creo que es un gran y gordo “Sí, estoy embarazada” #SuperBowl #RihannaSuperBowl pic.twitter.com/9Aa2wlMC0x — Stephanie (@jdbcklein) February 13, 2023

De acuerdo a The Hollywood Reporter, el representante de la artista finalmente confirmó para el medio que Rihanna está embarazada. Hasta el momento no hay más información al respecto.