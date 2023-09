Page Six fue el medio encargado de revelar cómo fue que Angus Cloud falleció a los 25 años de edad

El repentino fallecimiento de Angus Cloud nos tomó a todos por sorpresa el pasado 31 de julio de 2023. En ese momento, se dio a conocer que la aparente causa de muerte del actor que interpretó a Fezco en Euphoria habría sido suicidio debido a una inestabilidad emocional por el fallecimiento de su padre, sin embargo, la madre del artista dio a conocer que su hijo no se quitó la vida:

“No tenía intención de acabar con su vida. Cuando nos dimos un abrazo de buenas noches dijimos cuánto nos amábamos y él dijo que me vería por la mañana. No sé si o qué pudo haber puesto en su cuerpo después de eso”, continuó. “Solo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en un proyecto de arte, se durmió y no despertó. Podemos descubrir que sufrió una sobredosis accidental y trágica, pero está muy claro que no tenía intención de salir de este mundo”, reveló Lisa.

Finalmente, la causa de muerte de Angus Cloud acaba de ser revelada. Continúa leyendo y entérate de todos los detalles.

Finalmente revelan la verdadera causa de muerte de Angus Cloud

Page Six fue el medio que finalmente dio a conocer cómo fue que Angus Cloud perdió la vida a los 25 años de edad. De acuerdo al reporte, la estrella de Euphoria murió de una sobredosis accidental de fentanilo, cocaína, metanfetamina y más.

Según el forense del condado de Alameda, el artista estadounidense sufrió una intoxicación aguda por la combinación de drogas, que también incluía benzodiazepinas.