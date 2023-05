Esto es todo lo que se sabe hasta el momento sobre la muerte de Tina Turner

We Don’t Need Another Hero, Steamy Windows, The Best y Proud Mary fueron algunos de los más grandes éxitos de Tina Turner, quien lamentablemente acaba de fallecer a los 83 años de edad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza), después de sufrir una larga enfermedad, según ha informado un portavoz de la familia en un comunicado.

“Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”, se lee en un comunicado difundido por su representante y replicado por Variety. Por su parte, en su cuenta de Instagram también informaron sobre su inesperado deceso:

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho”, escribieron.

Reportan el fallecimiento de Tina Turner; ¿de qué murió?

Fue en el 2016 cuando a la talentosa actriz y cantante le detectaron cáncer intestinal, además de que en el 2017 tuvo que ser sometida a un trasplante de riñón. Los detalles sobre su muerte no han sido revelados, pero se sabe que llevaba bastante tiempo luchando contra su enfermedad.

Turner también participó en algunas producciones cinematográficas, como

“Tommy” (1975), “Max Max” (1985) y “Last Action Hero” (1993).