Así lucía la madre de Taylor Swift cuando tenía 34 años (la edad de su hija)

¿Quién es quién? Algunos fanáticos aseguran que la mamá de Taylor Swift lucía idéntica a la cantante cuando estaba en sus treintas

¿Quiénes son los padres de Taylor Swift? Scott Swift y Andrea Finlay se casaron en 1988 y se convirtieron en padres en diciembre de 1989, cuando le dieron la bienvenida a su primera hija juntos, Taylor Swift. quienes actualmente tienen 71 y 66 años de edad, respectivamente. Ambos siempre apoyaron a su hija e impulsaron su amor por la música. Desde que era pequeña, Taylor comenzó a escribir temas musicales y más tarde obtuvo un contrato de desarrollo artístico con RCA, y por dicha razón se mudaron a Hendersonville, Tennessee. Finalmente a los 14 años firmó un contrato discográfico con Sony y dos años más tarde lanzó su álbum debut homónimo; fue así como comenzó la era que lo cambió todo.

Por su parte, Andrea trabajaba como gerente de marketing en una agencia de publicidad, por lo que le ayudó a Taylor con su imagen como artista.

“Los padres ya tenían su MySpace y su sitio web en funcionamiento... La mamá y el papá tienen grandes mentes de marketing. No quiero decir ‘Finge hasta lograrlo’, pero cuando mirabas su material, era muy profesional incluso antes de que consiguiera el contrato. Y pusimos su música en MySpace antes de que saliera”, dijo su ex manager, Rick Barker.

Sin embargo, en el 2015 todo se desmoronó para la familia cuando Andrea fue diagnosticada con cáncer y posteriormente con un tumor cerebral. Fue debido a esta difícil situación que Taylor escribió Cruel Summer y Soon You’ll Get Better.

Así lucía la madre de Taylor Swift cuando tenía la edad de su hija

Cuando Andrea dio a luz a la intérprete de Anti-Hero, tenía 31 años de edad, tres años menos de los que tiene Taylor actualmente. Pero ¿cómo lucía la madre de la cantante a la edad que tiene su hija hoy en día? Mira algunas fotografías de la infancia de Taylor Swift y sorpréndete con el gran parecido que existe entre su madre y ella...

