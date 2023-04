Ana Pau Sayeg: el viaje que cambió por completo su vida y la clave para triunfar en TikTok

Ana Pau Sayeg logró triunfar en la plataforma de TikTok durante la pandemia gracias a su autenticidad y espontaneidad. La creadora de contenido no sigue tendencias y goza de ser ella misma frente a las cámaras, un detalle que ha enamorado por completo a sus seguidores. Recientemente, la TikToker vivió una de las experiencias más memorables de su vida al irse de viaje para conocer el mundo, ¡y nos contó todo en exclusiva para Cosmopolitan!

¿Cómo fue que te involucraste en el mundo de TikTok?

A: Estaba de viaje con mi mejor amiga, y un día decidimos bajar TikTok y hacernos una cuenta juntas para divertirnos y hacer videos de broma bailando. Poco a poco comenzamos a pegar y nos creamos cuentas propias mientras seguíamos subiendo videos en la otra cuenta (Cattox.) Yo al principio subía mayormente videos pintándome la cara o en la escuela y después nos metimos a un team (Lyfe) y 3 meses después comenzó la pandemia, ahí fue cuando todos comenzaron a descargar TikTok para entretenerse mientras estábamos encerrados. Yo me dedicaba a hacer videos todo el día y lives en la noche, comencé a pegar más y más y continué haciendo eso hasta que regresamos a clases presenciales.

Hay muchos TikTokers exitosos actualmente, ¿cuál es tu sello distintivo?

A: Me considero alguien muy ocurrente y creativa, no me gusta seguir tendencias sino hacer lo que me gusta, soy una persona muy honesta por lo que tampoco me gusta meterme en polémicas ni mentir para quedar bien. Soy una persona muy real, por lo que muestro mi vida sin máscaras, no me gusta fingir ser alguien más, no me gusta tener que quedar bien con los demás, simplemente si me gusta hacer algo lo hago por mí, y yo siento que eso es algo por lo que me distingo entre los demás.

C: ¿Cómo defines tu tipo de contenido?

A: Mayormente son Povs haciendo lipsync o pintandome la cara, me gusta mucho disfrazarme y hacer algún tipo de baile.

C: Supimos que te fuiste de viaje, cuéntanos un poco sobre tu experiencia

A: Fue algo por lo que estuve esperando demasiado tiempo, nunca había salido de América y de verdad era un sueño para mí conocer más el mundo. Comencé a ahorrara desde mis 16 años para irme de viaje y apenas cumplí 19 me fui; primero fui a África y a Zimbabwe; no podía con la emoción de estar allá, de salir a la calle y ver jirafas entre los árboles o jabalís caminando por la calle, de ver a tantas personas felices allá. Siempre saludabas a alguien y te contestaban con la sonrisa más grande que pudieras imaginar. Yo me fui a hacer un voluntariado sobre medio ambiente y animales, básicamente me dedicaba a cortar plantas que fueran plaga y que pudieran lastimar a los animales, vi los atardeceres más increíbles que podría imaginar, cielos pintados de colores cálidos mientras escuchabas un elefante a lo lejos, vi paisajes hermosos, hice cosas que nunca me habría atrevido a hacer, nadé en la punta de la cascada mas grande del mundo, corrí de un elefante que nos trató de atacar, reme por un río que tenía una corriente que si te caías y te pegabas con una piedra ahí te quedabas, nadé con cocodrilos, comí insectos, dormí en plena savana y un millón de cosas más que me llenaban cada parte del corazón.

Estuve ahí un mes yo sola rodeada de personas increíbles, solo hablando inglés y de ahí me fui a Europa con mi mejor amiga. Fuimos desde Grecia hasta Londres, pasando por todos los países; eran risas todo el día, conocer diferentes culturas y personas, me encantó sentirme libre de poder hacer lo que quería a la hora que fuera, poder salir a recorrer las calles a las 3 de la mañana sin miedo de que me fuera a pasar algo, nadar en los canales de Amsterdam, ver las montañas más hermosas del mundo en Suiza, comer pasta y pizza todo el día en Italia, etc., mientras hacía todo eso con la persona que más amo, de verdad fue un viaje del cual estoy demasiado agradecida con el universo y que jamás voy a olvidar.

C: ¿Te es difícil enfrentar las críticas o los comentarios negativos en las redes sociales?

A: Personalmente soy alguien muy sensible, todo lo que me dicen me afecta de alguna forma. Desde chiquita recibía muchos comentarios malos sobre mí misma, por lo que con el tiempo me los empecé a creer. Me es un poco difícil aceptar los comentarios buenos de las personas porque no tengo la mejor autoestima, en redes agradezco que nunca fui alguien a quien le tiraran hate, todas las personas que me seguían me daban el mayor apoyo del mundo, despertaba con mensajes sobre porqué me querían y que les hacía sus días un poco más felices con solo un video. Las personas que me siguen son de las personas más importantes para mí, hay un grupo que los considero parte de mi familia y de mi vida, y en serio agradezco que nunca me llegaron a tirar hate porque honestamente no habría sabido cómo lidiar con eso.

C: ¿Cuál es el acto de amor propio que más aplicas en tu vida diaria?

A: Permitirme ser yo, si estoy feliz me pongo a bailar sin importarme lo que opinen los demás, si me da hambre como hasta quedar llena, si me quiero ensuciar voy y me tiro a un charco de lodo, me gusta hacer cosas que llenen mi vida de color y de pasión y sentir un “WUUUUUUU” adentro de mí. Simplemente si quiero hacer algo que sé que me va a llenar, lo hago, sin importar lo que digan los demás.

C: 3 Características que se necesitan para ser un creador de contenido destacado

A: Tener originalidad y no solo seguir tendencias, tener personalidad propia y no dejarte cambiar para quedar bien con las demás personas, ser constante en cada cuánto subes contenido y hacer que las personas se claven con el mismo.

C: ¿Qué otras pasiones tienes?

A: Me encanta pintar y explotar mi creatividad. Desde chiquita me encanta ensuciarme las manos y romper cosas para crear cosas nuevas, hoy en día estudio arquitectura y me la paso haciendo maquetas hasta las 5 de la mañana, perfeccionando cada cosita que encuentre porque es algo que me hace demasiado feliz. Me encantan los animales y la naturaleza, no hay cosa que me llene mas que ver animales en sus hábitats simplemente existiendo, podría quedarme horas viéndolos y admirándolos; se me hace tan increíble todo lo qué hay en este universo, me encanta conocer cosas nuevas y llenarme de conocimiento.

C: ¿Tienes alguna rutina de skincare?

A: Me gustaría decir que sí, pero la verdad no. Hay días en los que hasta se me olvida desmaquillarme antes de dormir y puedo pasar con el mismo maquillaje 3 dias. Cuando me lavo la cara uso un jabón neutro para piel seca porque de verdad hay días que parece que cambio de piel, y de vez en cuando sí siento que necesito consentirme y voy y me hago un mini spa, me pongo mil mascarillas, me depilo las cejas, me pongo pepinos para descincharme las ojeras que parecen de mapache, me pongo cosas en el pelo y me relajo en mi cama un rato olvidándome de todo lo demás.

¿Qué proyectos tienes planeados a corto y largo plazo?

A: Pasar todas las materias de la carrera de aquí a que se acabe el semestre, salir con excelencia sabiendo que hice lo que me gusta. Quiero conocer más del mundo, tengo planeado irme de viaje otra vez pero esta vez a conocer más sobre México y Latinoamérica, igual quiero conocer más sobre el medio ambiente porque es algo que me preocupa y en un futuro me quiero especializar en paisajismo y sustentabilidad.