¿Suerte, amor y mucho trabajo? Esto es lo que dice tu horóscopo del primer mes del 2024

Año nuevo, propósitos, metas y sueños nuevos. Los astros ya comienzan a conspirar a tu favor para que tu vida romántica, laboral y social trabaje a tu favor. Continúa leyendo y descubre cómo te ira el primer mes del 2024 según tu signo zodiacal...

Qué te depara tu horóscopo en enero 2024

Aries (21 marzo-19 abril)

Después de tantos cambios y transformaciones es momento de integrar todo lo aprendido: respira y toma las cosas con calma en lo que bajas y aterrizas todo esto. Este proceso te ayudará a conocer mejor tus fuerzas y debilidades para empezar este año con las pi- las bien recargadas.



Géminis (21 mayo-20 junio)

Los astros te envían mucha energía y vitalidad en tu zona de rutinas y salud; es buenísi- mo para empezar con el pie derecho este 2024 en cuanto a alimentación y salud mental: ordenar estas áreas de tu vida te permitirá conseguir esas metas de bienestar desde los primeros meses que vienen.



Tauro (20 abril-20 mayo)

Has tenido que reordenar tus prioridades en muy poco tiempo y quizá ya no seas la misma, pero recuerda que cuentas con gente en la que puedes confiar y estará dispuesta a ayudarte. Importan- te: aprende a pedir y recibir ayuda; no siempre tienes que ser la fuerte.



Cáncer (21 junio-22 julio)

Tu área de viajes, expansión y estudios estará favorecida; aprovecha para tomar cursos, aprender de temas espi- rituales o filosóficos, conocer otras culturas... busca algún coach en eso que te llame la atención. Esta energía es para encontrar lo que sientes que falta en tu vida.

Qué te depara tu horóscopo en enero 2024 Getty Images

Leo (23 julio-22 agosto)

Ajustes en tu zona profesional y de trabajo, con ellos tus metas serán beneficiadas; traerán claridad para que veas hacia dónde quieres dirigirte y hacia dónde ya no es. Renovarás proyectos o hasta lanzarás alguno nue- vo, solo cuida tus inversiones y dinero responsablemente.



Libra (23 septiembre-22 octubre)

Limpieza es la palabra clave para ti este mes, desde tu casa u oficina hasta tu cuerpo con un detox, incluso mental. Deja ideas y limitaciones que ya no te sirven: ¡verás cómo al soltar y limpiar, todo se reacomoda y tú vas teniendo mucha más visión y claridad en tu camino a seguir!



Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Inicia un ciclo: reorganiza tus metas personales, prioriza lo que de verdad te llena e impulsa. Importa dónde pones tu energía, no te comprometas si no te apasiona. Las respuestas y la guía la sentirás cuando hagas eso que genuinamente quieres hacer y seas honesta contigo misma.



Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Para ti, la energía es de conectar con ese lado espiritual y filosófico que tanto te gusta: busca meditaciones, yoga, la naturaleza, cuencos y todo lo que te sirva para ir hacia tus adentros. Mantente abierta a señales o coincidencias: te guiarán y podrás bajar ideas extraordinarias.

Qué te depara tu horóscopo en enero 2024

Virgo (23 agosto-22 septiembre)

Se te pide ser un poco menos exigente contigo misma: tanta exigencia te tiene un poco drenada, así que intenta disfrutar todo, reconectar con amistades, probar nuevos hobbies o deportes... te servirá mucho para soltar y sacar todo ese estrés acumulado.



Capricornio (22 diciembre-19 enero)

¡Feliz vuelta al Sol! Aprovecha esta energía de nuevos comienzos para tener espa- cios sin tanta prisa, eso saca- rá tu lado más creativo. Unir fuerzas con compañeros de trabajo o amigos aumentará la inspiración y podría traer ideas visionarias, ¡así que a trabajar en equipo!



Piscis (19 febrero- 20 marzo)

Busca inspiración, ya sea a través del arte, moda, libros o viajes y compártela con los demás. Revisa qué puedes crear y traer a este mun- do. Ideas originales podrían cambiar tu destino y camino, ¡hacer realidad tus sueños más grandes! Atrévete a crear más, sin miedo, firme.

Acuario (20 enero-18 febrero)

Necesitas poner límites claros: pensar en qué y quién vale la pena poner tu energía, en cuáles grupos te sientes bien y dónde ya no te suman, qué compromisos tomas o sueltas. Esto te hará crecer y traerá lecciones importantes acerca de cómo te valoras a ti misma y a tu tiempo.