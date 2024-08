¿Qué está pasando entre el hermano de Ángela Aguilar y Cazzu?

Te decimos por qué dicen que Emiliano Aguilar está interesado en Cazzu, la ex de Christian Nodal

La boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar fue uno de los eventos más relevantes del año en la industria del entretenimiento. La relación sentimental de los intérprete de Dime cómo quieres ha generado controversia en las redes sociales debido a que presuntamente, Ángela habría sido la tercera en discordia en la relación de Nodal y Cazzu, quienes tienen una hija en común.

Un detalle que llamó mucho la atención de la boda de la pareja, es que Emiliano, el medio hermano de Ángela Aguilar, no estuvo presente en la celebración debido a que no fue invitado por los cantantes.

“GPI (Gracias por invitar)”, escribió el artista en una fotografía de la boda que publicó su padre, Pepe Aguilar. Emiliano también dio de qué hablar luego de que pusiera algunos emojis de fuego en una de las fotografías de Cazzu, dando a entender que le parece atractiva.

El hermano de Ángela Aguilar está interesado en Cazzu

Emiliano, el hermano de Ángela Aguilar, recientemente demostró su interés en la expareja de Christian Nodal, Julieta Cazzuchelli. Fue en un podcast de YouTube que el hijo mayor de Pepe Aguilar reveló su opinión sobre la cantante argentina y dio mucho de qué hablar con sus declaraciones.

“Me cae bien, tiene buenas rolas, nunca la he conocido. Me gusta mucho su música, nunca lo he negado, sí me aventaría una colaboración con ella”, reveló, abriendo las posibilidades de lanzar una canción con Cazzu en el futuro.

Algunos fanáticos creen que Cazzu podría aceptar esta propuesta, aunque otros señalan que no lo ven posible.