Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt protagonizaron en 2006 El diablo viste a la moda, un filme centrado en el mundo del periodismo de moda inspirado en a figura de Anna Wintour, directora de Vogue en los Estados Unidos. Ahora, la guionista del filme original, Aline Brosh McKenna, habría sugerido que está trabajando en una secuela, producida de nuevo por Wendy Finerman y que contaría con el regreso de su gran estrella, Streep.

El diablo viste a la moda contó con Streep en el papel de Miranda Pristely, la voraz jefa de la revista Runaway, un medio especializado en moda en el que Andy Sachs, encarnada por Hathaway, entra como becaria tras terminar sus estudios. Sin embargo, su desaliñado aspecto choca con la personalidad de su jefa, y es la asistenta del medio, Emily, a quien Blunt da vida, quien le ayuda adentrarse en el mundo de la moda.

Qué actores formarán parte del elenco de ‘El diablo viste a la moda 2'

Según ha informado Puck, esta nueva secuela volvería a ver a Streep como Pristely, la eterna jefa de Runaway, pero esta vez, la revista estaría atravesando una crisis financiera por culpa de las nuevas tendencias de publicación. Blunt, sin embargo, habría dejado atrás sus días de asistenta para ser la ejecutiva de un conglomerado de marcas de lujo que se publicitan a través de Runaway.

Aunque el guion de esta nueva entrega ya está dando sus primeros pasos, todavía no hay confirmaciones por parte del elenco o por parte de Disney, actual poseedora de los derechos de 20th Century Fox, productora que se encargó de la primera entrega de El diablo se viste a la moda. El filme original se basa en la novela homónima de Lauren Weisberger inspirada en la revista Vogue de Estados Unidos.

Además, ya en marzo Hathaway comentó sobre la posibilidad de una secuela durante la promoción de su última película, The idea of you. En una entrevista con E!, aseguró que una segunda parte era algo poco probable. “No creo que una continuación de esa historia sea algo que pueda pasar nunca”, sentenció la actriz.

Sin embargo, la idea de una parte 2 de El diablo viste a la moda no parece tan descabellada. El pasado 25 de febrero se celebró los premios del Sindicato de Actores (SAG) donde Hathaway, Streep y Blunt se reunieron en el escenario para entregar uno de los premios mientras se ponían, de nuevo, en la piel de sus personajes en el filme, llenando el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles de nostalgia.

La cinta consiguió amasar más de 326 millones de dólares en la taquilla mundial, siendo todo un éxito. El diablo viste a la moda también arrasó durante la temporada de premios de 2006, con dos nominaciones a los Oscar, una para Streep por mejor actriz y otra a mejor vestuario, aunque finalmente se fueron de vacío.

También se saldó con tres nominaciones a los Globos de Oro donde Streep finalmente se hizo con la estatuilla a mejor actriz principal en comedia o musical. El éxito de la primera entrega parece asegurar que, si finalmente la secuela sale adelante, siga el camino de su antecesora.

Por Europa Press