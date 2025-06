Primeras imágenes en exclusiva de ‘Culpa nuestra’ que te van a dejar sin palabras

Es una de las sagas adolescentes más exitosas de los últimos tiempos. La trilogía ‘Culpables’, compuesta por ‘Culpa mía’, ‘Culpa tuya’ y ‘Culpa nuestra’, nació después de un viaje a Los Ángeles de su autora Mercedes Ron y por la fascinación que le produjo un video musical de Taylor Swift.

Con esos referentes, la autora empezó a escribir el romance entre Noah y Nick en Wattpad y el resto es historia. Fue años después que Prime Video llevó el amor y adrenalina de los libros a nuestras pantallas. Convirtiéndola en una de las sagas más exitosas en la actualidad.

Ahora que se cumplen ocho años de la creación de estas novelas, queremos compartir con todos los ‘Culpables’ las primeras imágenes en exclusiva para COSMOPOLITAN de los protagonistas en ‘Culpa nuestra’, la última entrega que se estrenará en Prime Video el próximo octubre, llegando a más de 240 países y territorios de todo el mundo.

Prime Video

Si algo se mantiene no solo es los looks chic de Noah, también su icónico coche morado, también la fórmula de ‘Lovers to enemies’ que será clave en ‘Culpa nuestra'; última parte de la saga en la que la pareja protagonista arranca más distanciada que nunca después de los eventos vividos en las últimas escenas de la anterior.

Prime Video

Recordemos que en la segunda parte Noah empieza a estudiar en la universidad y Nick se une al bufete de abogados de su familia. Situaciones que llevan a los dos a conocer personas que serán claves en su ruptura. Sofía (Gabriela Andrada) y Michael (Javier Morgade) llegan para sembrarles más dudas sobre sus sentimientos.

Por otra parte, todos los secretos familiares que salieron a la luz y que están relacionados con Raffaella (Marta Hazas), Will (Iván Sánchez) y Anabel (Goya Toledo) y Maggie (Noah Casas), la madre y hermana del joven Leister, empeorará más las cosas.

Lo que aumenta los obstáculos si Nick y Noah quieren recuperar el apasionado amor que les unía. En especial ahora que Nick es el heredero del imperio Leister y parece feliz junto a Sofía (Gabriela Andrada).

Prime Video

Pero Noah también tiene grandes planes en el horizonte ya que está centrada en brillar con luz propia construyendo su futuro profesional, mientras intenta rehacer su vida sentimental.

Ya que parece que Michael quedó en el olvido con la llegada de Simón (Fran Morcillo), un guapo admirador que pondrá el corazón de Noah a latir con tanta fuerza como las carreras de coches.

Prime Video

Tampoco olvidemos que Briar (Alex Béjar), la ex de Nick, seguirá asechando a su alrededor y seguro que tiene algún plan perverso para molestar a nuestros protagonistas.

Pero los problemas de amor no se limitan solo a Nick y Noah ya que desde que se dio a conocer la noticia de que la hermana de Nick es hija de Will esto tiene duras consecuencias en su matrimonio con Rafaella.

Prime Video

Pero si hay un momento clave en este desenlace sin duda es la boda de Jenna (Eva Ruíz), la mejor amiga de Noah, y Lion (Víctor Varona), que será el evento que nos dará el tan esperado encuentro entre ambos. Allí también se enfrentarán a sus padres, que nunca han visto con buenos ojos su relación.

Prime Video

Noah y Nick se volverán a ver frente a frente, por lo que la tensión está asegurada, pero ni los reproches, ni las heridas del pasado podrán borrar el amor que todavía siguen sintiendo el uno por el otro y que tendrá unas consecuencias inesperadas para ambos.

Prime Video

Si has leído la novela, sabrás a lo que nos estamos refiriendo y si no, nos ahorramos el ‘spoiler’ para que te sorprendas cuando lo veas en pantalla. En definitiva, en esta nueva película Nick y Noah se enfrentarán a mayores retos que en las anteriores y tendrán que dejar de lado el pasado si quieren seguir construyendo un futuro juntos. Suele decirse que de una boda sale otra. ¿Asistiremos a la suya? ¡Morimos por comprobarlo!