7 Parejas de famosos que terminaron su relación este 2022

Estas parejas de famosos decidieron ponerle punto final a su relación sentimental este año, ¡te contamos por qué!

El 2022 significó el fin de una relación sentimental para múltiples parejas en el mundo del espectáculo, quienes lamentablemente decidieron continuar su camino por separado.

Parejas que terminaron su romance este 2022

Olivia Wilde y Harry Styles

Fue hace dos años que Harry Styles y Olivia Wilde se enamoraron en el set de rodaje de Don’t Worry Darling e iniciaron un romance. A pesar de que la directora estadounidense es 10 años mayor que el cantante, pronto se convirtieron en una de las parejas preferidas de Hollywood. Sin embargo, su relación sentimental terminó hace algunas semanas.

Los reportes señalan que el amor sigue latente entre Styles y Wilde, pero lamentablemente fueron sus apretadas agendas de trabajo las que los orillaron a tomar la decisión de separarse. Ahora que los artistas tomaron su camino por separado, el ex integrante de One Direction continuará centrado en su carrera musical, en su gira por Latinoamérica y en sus proyectos como actor, mientras que la actriz de The O.C. y Dr. House le dará prioridad a sus dos hijos y a su trabajo en Los Ángeles, California.

Shakira y Gerard Piqué

Quizá se trata de la ruptura más dramática del año. Fue a principios de junio cuando el deportista y la cantante colombiana anunciaron su repentina separación, ocasionada por una infidelidad por parte de Piqué. Tras separarse de Shakira, el ex defensa del F.C Barcelona comenzó a rehacer su vida romántica al lado de Clara Chía, una joven de 23 años de edad originaria de Barcelona. Por su parte, la cantante colombiana continúa trabajando en nueva música y posicionándose como una de las artistas más escuchas a nivel internacional.

Emily Ratajkowski y Sebastian Bear – McClard

Fue en el 2018 cuando la modelo, Emily Ratajkowski y Sebastian Bear–McClard se casaron en secreto y tres años después le dieron la bienvenida a su primer hijo: Sylvester Apollo Bear. Sin embargo, la felicidad les duró poco, pues una fuente cercana a la pareja reveló a People que los artistas se separaron hace poco tiempo debido a una infidelidad por parte de Sebastian.

«Se separaron hace poco. Fue una decisión de Em. Ella está bien. Es fuerte y está centrada en su hijo. Le encanta ser madre», dijo la fuente y añadió que tienen pensado divorciarse.

De acuerdo a informes, el director llevaba varios años siéndole infiel a Ratajkowski. Ahora, ella se encuentra iniciando un romance con el conductor de Saturday Night Live, Pete Davidson.

Kim Kardashian y Pete Davidson

Kim Kardashian y Pete Davidson sorprendieron al mundo del entretenimiento cuando anunciaron el inicio de su romance. A pesar de que la creadora de Skims es 13 años mayor que el presentador de Saturday Night Live, los artistas protagonizaron una intensa relación después de que Kim se divorció oficialmente de Kanye West. Pero ¿qué fue lo que los llevó a ponerle punto final a su romance?

De acuerdo a información de E! Entertainment, Kim Kardashian y Pete Davidson terminaron su romance, pero continúan siendo buenos amigos.

“Kim y Pete han decidido ser solo amigos. Se quieren y se respetan mucho, pero descubrieron que la larga distancia y sus exigentes horarios hacían muy difícil mantener una relación”, dijo una fuente cercana a la ex pareja.

Kendall Jenner y Devin Booker

Fue el pasado mes de noviembre cuando Kendall y el jugador de la NBA decidieron ponerle punto final a su relación por segunda vez. La razón de su ruptura fueron sus apretadas agendas y sus complicados horarios laborales, además de que no sabían hacia dónde se dirigía su relación.

“Si bien se preocupan el uno por el otro, Devin no iba a proponer matrimonio y su prioridad es su carrera”, dijo una fuente a la revista People. “La carrera de Kendall también domina su vida”.