Otras exitosas películas de Emma Stone que debes ver antes de Pobres criaturas

Emma Stone ya levantó una vez el Óscar a Mejor Actriz y este año podría repetirse esa historia por su protagónico en Pobres criaturas, para conocer mejor su trabajo debes ver estas películas

El nombre de Emma Stone vuelve a figurar en la lista de nominaciones a los mejor del cine en 2023, anteriormente estuvo nominada como Mejor actriz de reparto en La Favorita y Birdman, sin embargo, fue con su protagónico en Lalaland junto a Ryan Gosling que consiguió galardonarse como Mejor actriz en 2016.

Seguramente la recuerdas por ser Mia Dolan en Lalaland o por su participación en The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro como Gwen Stacy, sin embargo, la filmografía de Emma Stone ha sido mucho más amplia y reconocida por otras cintas igualmente buenas, cosa a la que ya nos tiene acostumbradas y Pobres criaturas no es la excepción.

Además, la versatilidad de Emma Stone la ha llevado a protagonizar diferentes géneros y sinceramente no podríamos elegir alguno como nuestro favorito porque en todos ha sido magnifica, pero para sintetizar su trayectoria y su abrumante talento, hoy en Cosmopolitan te presentamos nuestro top cinco de las mejores y más exitosas películas de Emma Stone.

Adicionalmente te decimos dónde puedes verlas antes de ver Pobres criaturas, si es que aún no las has visto.

Los fantasmas de mi ex (2009)

En 2009 Emma Stone incursionó en la comedia romántica interpretando el personaje de Allison Vandermeersh. El argumento de Los fantasmas de mi ex está basado en el cuento clásico de Charles Dickens ‘Un cuento de Navidad’ donde fantasmas del pasado, el presente y el futuro visitan al protagonista que en esta adaptación es Connor Mead (interpretado por Matthew McConaughey) un mujeriego sin solución.

Puedes ver Los Fantasmas de mi ex a través de HBO Max.

Zoombieland (2009)

Se trata de un filme postapocalíptico donde los protagonistas deben seguir una serie de instrucciones para sobrevivir al ataque zoombie que amenaza a la humanidad. Puedes ver esta cinta a través de Amazone Prime.

Se dice de mí (2010)

Una vez más, Emma Stone incursiona en la comedia interpretando a Olive Penderghast, una niña de secundaria que miente sobre su vida sexual para hacerse respetar y hacer respetar a su mejor amigo entre los demás adolescentes de la escuela.

Gracias a este papel, Emma Stone fue nominada por primera vez a un Globo de Oro y un premio BAFTA. Puedes verla a través de HBO Max

Historias cruzadas (2011)

No todo en la carrera de Stone ha sido comedia, en 2011 interpretó a una periodista llamada Eugenia “Skeeter” Phelan quien al volver a su lugar de origen luego de egresar de la Universidad descubre un fuerte fenómeno de discriminación racial contra las trabajadoras domésticas de aquella época, la trama se ambienta en los años 60’s.

Tienes que ver a Emma Stone junto a Viola Davis, es verdaderamente una obra de arte, disfrútala a través de StarPlus+

Cruella (2021)

No necesita presentación, el icónico y terrorífico personaje de Los 101 dálmatas de Disney llevó el rostro de Emma Stone en 2021 en el live action de la cinta. La historia de Estella, la aspirante a diseñadora de modas que se convierte en una de las villanas más reconocidas de Disney le valió su sexta nominación a los Globos de Oro a Emma Stone.

Por supuesto, puedes verla a través de Disney+

¿Cuál es tu favorita? ¿Crees que Emma Stone logre levantar el Óscar a Mejor Actriz este año?