Nicola Coughlan y Luke Newton tuvieron intimidad fuera del rodaje de ‘Los Bridgerton 3'

La escena del carruaje era una de las más esperadas por los fanáticos en la tercera temporada de Los Bridgerton, pero ¿por qué pasó durante las grabaciones de Nicola Coughlan y Luke Newton?

La tercera temporada de Los Bridgerton ya estrenó su primera parte y los fanáticos no dejan de hablar sobre los nuevos capítulos, los cuales fueron protagonizados por Nicola Coughlan y Luke Newton, quienes interpretan a Penelope Featherington y Colin Bridgerton respectivamente. La trama de esta nueva temporada se enfoca en el enamoramiento de Penelope por Colin, pues ella ha decidido darse por vencida debido a que su amor no es correspondido. Sin embargo, ha decidido no rendirse y buscar un esposo, y es precisamente Colin quien se ofrece para ayudarla en su misión romántica. Lo que él no esperaba, es que sus sentimientos por Penelope comenzaran a hacer erupción y que la línea entre la amistad y el amor comenzara a hacerse muy delgada.

Una de las escenas más esperadas por los fans que leyeron las novelas de Julia Quinn es la del carruaje, pues sabemos que es una de las mas apasionadas de la temporada. ¿Cómo fue el rodaje de esta secuencia? Nicola Coughlan y Luke Newton hablaron al respecto...

Nicola Coughlan y Luke Newton tuvieron intimidad fuera de rodaje en Los Bridgerton 3

La química entre Nicola Couglan y Luke Newton es muy buena tanto dentro como fuera de la pantalla, pero durante la grabación de la escena íntima en el carruaje los actores vivieron un icómodo, pero divertido momento, que nunca olvidarán. Fue en una reciente entrevista con Today Show que los protagonistas hablaron sobre esta apasionada secuencia.

“En realidad, estábamos en un escenario de sonido, con unos tíos corpulentos sacudiendo el carruaje desde fuera. [Luke y yo ] teníamos tanto control que nos sentíamos realmente empoderados. Sabíamos qué puntos teníamos que abordar [con el coordinador de intimidad] pero no lo sentíamos forzado ni coreografiado. Pensábamos: “Yo confío en ti, tú confías en mí. Hagámoslo lo mejor que podamos”. De hecho, dijeron “Corten” y no lo escuchamos. El equipo nos estaba mirando en los monitores y decían: "¿Qué están haciendo? ¿¡Qué están haciendo!?” Y el director tuvo que acercarse y gritar: "¿Qué están haciendo? ¡Les dije que pararan!"", contó Nicola, reifiréndose a que continuaron teniendo intimidad cuando el direcor había gritado "¡Corte!!.

Luke and Nicola talking about the carriage scene in #Bridgerton s3 pic.twitter.com/OcAvdzLaiG — out of context bridgerton (@NoContxtBton) April 26, 2024

La principal diferencia de esta escena, comparándola con la del libro, es que en la novela de Julia Quinn, Colin ve a Penelope subir a un carruaje y decide seguirla para cuidarla. Al hacer esto, termina descubriendo que Penelope es Lady Whistledown. Los dos discuten, ya que Colin está preocupado por la reputación de Penelope, pero terminan reconciliándose. Sin embargo, el contexto de esta escena en la serie es muy distinta. Colin sigue a Penelope a su carruaje debido a que él arruinó sus posibilidades de comprometerse con Lord Debling. Cuando Colin pide que lo dejen entrar al carruaje de Penelope, ambos discuten, pero posteriormente él le declara su amor.