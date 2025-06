Nick Jonas podría interpretar a Paul Stanley en la biopic de KISS

El hermano menor de la banda que nos conquistó con temas como SOS está listo para un nuevo desafío. Nick Jonas, conocido por su carrera como solista, actor y parte de los Jonas Brothers, da un gran paso en su carrera profesional al convertirse en un integrante de Kiss… bueno, casi.

Ya que podría ser quien interprete a Paul Stanley, el icónico vocalista de KISS, en la próxima biopic titulada Shout It Out Loud. Aunque aún no se confirma oficialmente su participación, fuentes cercanas aseguran que Nick está a punto de cerrar el trato.

De lograrlo, no solo lo veremos en pantalla, sino también cantando los éxitos de la banda, ya que planea trabajar en su voz para asemejarse lo más posible a la de Stanley. Se dice que necesitará varios meses de entrenamiento vocal para alcanzar ese nivel.

La película, que comenzará su producción a finales de 2025 o principios de 2026, se centrará en la historia detrás de la formación de KISS, una de las bandas más icónicas del rock. Por ahora, no se ha revelado quiénes interpretarán a los otros miembros del grupo.