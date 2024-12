Nicholas Galitzine se somete a drástico cambio físico por esta razón

Nicholas Galitzine, el actor que nos enamoró en Red, White & Royal Blue y The Idea of You sorprende a sus fans tras el drástico cambio físico al que se sometió como preparación para su nueva película.

Aunque el actor siempre ha estado en forma, en redes compartió una imagen donde se ve mucho más fornido. Ya que dará vida a He-Man, el icónico personaje que marcó la infancia de millones y ahora tendrá un reboot.

De momento, su estreno está previsto para el 5 de junio de 2026 y mantendrá la temática original de la serie animada. En la que He-Man se estrella en la Tierra en una nave espacial cuando era niño y, años después, regresa a su planeta natal para defenderlo de las fuerzas malignas del villano conocido como Skeletor.