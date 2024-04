Nailea Norvind adopta como padre a Luis de Tavira y revela todos los detalles sobre la química que comparten

Antes de entrar al escenario, Nailea Norvind y Luis de Tavira tienen un ritual para asegurarse de que todo saldrá bien durante cada presentación de ‘El padre’

La reconocida obra ‘El padre’ está de temporada en el teatro Fernando Soler y es protagonizada por Nailea Norvind y Luis de Tavira quienes gozan de una increíble química en el escenario y han implementado un ritual de éxito antes de iniciar cada montaje, te contamos en qué consiste.

¿Qué significa en tu carrera el papel de Ana en El Padre?

Es un grandioso regalo compartir escenario junto al maestro Luis de Tavira, es un detalle que no se olvida durante cada presentación.

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar junto a Luis de Tavira?

Yo no tuve un padre, por lo que es una increíble experiencia adoptar al maestro Luis de Tavira como ese padre que no tuve. Adoptamos un maravilloso ritual antes de cada presentación: nos miramos, nos tomamos de las manos y me persigna.

No te puedo explicar qué bonito es eso para mí como persona. Recibir el regalo de tener un padre que me da la bendición me hace sentir muy cobijada.

¿Cuál es el distintivo de Nailea Norvind en el papel de Ana?

Yo nunca había visto actuar a Fernanda Castillo (quien interpretaba a Ana en la temporada anterior), pero pude verla durante su estreno y me encantó, aunque no tenía el gusto de conocerla le escribí para felicitarla.

Ana es un personaje que está viviendo muchas cosas a la vez y tiene que ser fuerte para contenerlo. Ese trabajo contenido, sobrio y elegante que yo vi en Fernanda lo tomé para mi interpretación. Lo que yo hago diferente en Ana tiene que ver con nuestro espíritu, aunque creo que eso sólo lo podrá responder el público.

La complejidad del personaje en cuanto que los planes no salen como Ana quisiera hacen que sea una combinación de frustración y desacomodo, pero no sé cómo se percibe afuera.

La historia de ‘El padre’ gira en torno a la demencia senil y el Alzheimer, por lo que se trata de una obra sumamente íntima que toca las fibras más sensibles del público por la complejidad del tema central.

Recuerden que el amor no abandona, lo ideal es el equilibrio, la importancia que tiene no huir del reto y los problemas porque lo más fácil es evadir, sin embargo es muy importante ayudar a quien vive con este padecimiento Nailea Norvind en entrevista exclsuiva para Cosmopolitan

La historia de ‘El padre’ fue escrita originalmente por Florian Zeller y protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman, aquella versión le valió a la historia 6 nominaciones al Óscar de los cuales obtuvo dos en 2021: Mejor actor y Mejor guión adaptado, por lo que no te puedes perder esta puesta en escena que estará en el teatro Fernando Soler hasta el 2 de junio.

Adquiere AQUÍ tus boletos.