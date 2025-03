Mickey 17: el regreso triunfal del director Bong Joon-ho

Del guionista y director ganador de un Oscar por “Parásito”, Bong Joon Ho, llega una experiencia cinematográfica revolucionaria, “Mickey 17”. Mickey Barnes (Robert Pattinson) es un héroe improbable que se encuentra en la extraordinaria circunstancia de trabajar para un empleador que exige el máximo compromiso con el trabajo... morir, para ganarse la vida.

Pero para entender más allá de la historia y las decisiones creativas detrás de esta, en plática con Bong Joon Ho nos cuenta a detalle cómo fue para él dar vida a esta película y el trabajar con un elenco tan talentoso como el que reunió con Robert Pattinson, Naomi Ackie, y los nominados al Oscar, Steven Yeun, Toni Collette y Mark Ruffalo.

Usted continúa creando películas reflexivas y singulares que exploran la cultura de una forma que se siente, totalmente, original. ¿Qué le inspira? Y, más concretamente, ¿qué busca a la hora de elegir sus proyectos?

Bong Joon Ho: “Para buscar inspiración, creo que hay que mantener las antenas desplegadas, enraizadas en tu vida personal. Por supuesto, puedes inspirarte en películas, cómics y novelas, pero yo intento mantenerme receptivo a mi entorno cotidiano. De ahí surge la mayoría de mi inspiración, así que intento mantenerme alerta.”

Una vez elegido un proyecto, ¿puede hablarnos un poco de su proceso de escritura y de cómo sabe cuándo el guión está listo para grabarse?

Bong Joon Ho: "¿El proceso de escritura? Es muy solitario y doloroso. [Risas]. A veces no quiero hacerlo. Es duro. Pero, por supuesto, debo hacerlo. Soy guionista y director desde hace muchos años y yo escribo todos mis guiones; entonces, podría decirse que es el destino. Pero, siempre sé que terminará en seis u ocho meses, entonces, lo afronto con esa mentalidad. Intento hacerme sentir lo más solo posible. Suelo escribir mejor cuando estoy aislado.”

¿Qué le atrajo de la historia de Mickey 17 y le hizo decidirse a hacer esta película?

Bong Joon Ho: “El resumen de la novela original (Mickey7) me cautivó al instante. Y, por supuesto, a medida que leía página a página, la historia me absorbía aún más, porque me parecía que tenía un concepto único: la impresión humana, que es muy diferente a la clonación humana. Es como si imprimiésemos seres humanos como si fueran trozos de papel, documentos para imprimir. Pensé que la impresión humana –incluso en la expresión misma– nos permitía percibir la tragedia de esa condición y de esa profesión. Así que empecé a pensar en cómo se viviría el hecho de ser esa persona a la que imprimen. Me llegaron todos estos pensamientos y entré en mi totalidad dentro de ese mundo, instantáneamente. También, el personaje de Mickey Barnes me pareció tan cautivador y atractivo.

Incluso en la novela original, Mickey es una persona bastante común... pero, yo quise que fuera aún más normal, de clase más baja, aún más del tipo perdedor. Es así que tuve, inmediatamente, todas estas ideas para adaptar la historia. El concepto de la impresión humana me tenía fascinado y el personaje de Mickey me cautivó; no es un superhéroe, sino un hombre común y corriente que atraviesa un viaje muy loco.”

Una característica distintiva de su trabajo es mezclar, doblar y desafiar esa idea de los géneros cuando se enfrenta a un nuevo proyecto. ¿Puede hablarnos de los tonos con los que hace malabares en esta película? Y, quizá, ¿también hablarnos de las herramientas que utiliza para lograr ese equilibrio?

Bong Joon Ho: “Es un tema que me preguntan mucho en entrevistas. Dicen que mis películas son una mezcla de varios géneros y se preguntan cómo planeo todo eso. O me preguntan cómo planeo todos los cambios tonales que se producen en mis películas. Pero, en realidad, no tomo esas decisiones de una forma consciente. Simplemente, dependo de mis instintos cuando escribo y, una vez que he terminado, incluso yo acabo preguntándome de qué género podría ser la historia.”

¿Puede hablarnos un poco de cómo Robert enriqueció el personaje que usted había escrito: la voz, el comportamiento? ¿Cómo dió vida a este personaje de Everyman?

Bong Joon Ho: “Al adaptar la historia a mi guión, añadí muchas descripciones detalladas sobre el personaje. Pero sin importar que tan particularizadas sean, al final, no son más que palabras en una página. Depende, verdaderamente, del actor dar vida a estos personajes. Y, realmente, Rob aportó mucha de su creatividad y muchas de sus ideas originales para añadir matices detallados a los personajes. Me sorprendió y me impresionó todo lo que contribuyó a los personajes y a la película.

Lo que, más bien, sucedió con Mickey 17 fue que él fue increíble en la actualización de las ideas detalladas que yo tenía para el personaje; pero, fue con Mickey 18 que Rob, verdaderamente, lo llevó a una dimensión completamente nueva. Rebasó todos los límites que yo establecí para el personaje, añadió muchas ideas puntuales y aportó una energía nueva; cosas que yo ni siquiera imaginé. Improvisaba muchos diálogos extravagantes y momentos divertidos en el set de filmación y fue, simplemente, genial verle dar vida a Mickey 17 en el set. Estoy muy agradecido, especialmente, por lo que hizo por Mickey 18.”

El resto del cast también es increíble. ¿Puede hablarnos un poco de Mark Ruffalo, Steven Yeun, Toni Collette y Naomi Ackie?

Bong Joon Ho: “Mark interpreta a un personaje muy importante, el villano y dictador, podría decirse. Pero nunca había interpretado a ese tipo de villano, así que se sorprendió mucho cuando le envié el guión. Me dijo: “¿Por qué me lo envías? ¡No estoy familiarizado con esto!”. Pero, con el tiempo, le pareció refrescante y disfrutó del proceso. Le encantó asumir un papel de villano. Su personaje está ligado a la sátira política y a los aspectos cómicos de esta película. Es una faceta suya que no habíamos visto antes, por lo que fue increíble ver su interpretación y, me parece que, él también se divirtió”. Toni Collette interpreta a su esposa, Ylfa, y existe una dinámica específica entre la pareja que es otro pequeño motor que impulsa la historia.

Steven Yeun interpreta a Timo. Como he mencionado antes, esta película es ciencia ficción, pero no se siente tan de ciencia ficción. Steven contribuye a este aspecto de no ciencia ficción. Hace que la película se sienta muy única y es como una salsa especial que suma tono y textura a la película. El personaje es muy divertido.

Por su parte, Naomi nos trae el corazón. Tiene una energía tan explosiva como actriz. Por supuesto, interpreta a Nasha, un rol en el que Mickey realmente se apoya a lo largo de la historia. Y son lo contrario a la relación mujer/hombre tradicional a la que estamos acostumbrados a ver en la pantalla. En realidad, Nasha es el personaje más poderoso, carismático y valiente.”

Un tema que parece recurrente en su obra es la exploración –o la satirización– de las desigualdades e hipocresías que existen en nuestro mundo... dirigen la atención sobre la sociedad corrupta o hegemónica. ¿Quiere decirnos algo al respecto y cómo ha influido en la forma de contar esta historia?

Bong Joon Ho: “No hago películas sólo para hacer sátira política. Nunca querría hacer películas que, simplemente, se conviertan en propaganda. Por lo que intento hacer películas que sean bellas y entretenidas por sí mismas. “Mickey 17” forma parte de ese esfuerzo. Pero creo que todas las cosas que le ocurren a Mickey –como su situación y el modo en el que lo tratan en la película– son políticas en sí mismas. Tiene que ver con cómo tratamos y respetamos a un ser humano. No es que haya una gran capa política separada en la historia. Si nos limitamos a ver todas las luchas por las que pasan Mickey 17 y Mickey 18, nos hacemos una idea del contexto político.”

Desde su punto de vista, ¿qué hace que esta historia sea tan pertinente para el momento que vivimos ahora?

Bong Joon Ho: “Porque es una historia de jóvenes, de gente de clase trabajadora. Trata de alguien desprovisto de poder alguno, pero que, inesperadamente, se convierte en héroe. Se puede decir que es la historia de una persona normal que, sin querer, se convierte en héroe de repente. Y la forma en la que se convierte en héroe también es única. Pensé: ‘Es el tipo de historia que el público contemporáneo querría ver’.”

Esta película ha despertado gran interés y expectación entre los aficionados. ¿Por qué cree que ha resonado con la gente y qué espera que le guste al público?

Bong Joon Ho: “En primer lugar, [Risas] Robert Pattinson es un actor encantador, así que creo que por eso la gente está interesada. Pero no estoy bromeando. En esta película lo veremos en una nueva faceta; una en la que nunca lo habíamos visto. Y eso se mezcla de forma natural con la historia y el tema de la película. Es una de las mejores partes. Es una película de ciencia ficción, pero también es una comedia y una historia muy humana, así que espero que el público la disfrute por lo que es. Y cuando se vayan a casa después de verla, espero que dediquen un breve momento a pensar en lo que nos hace humanos, en lo que debemos hacer para seguir siéndolo. Sólo brevemente, tres minutos quizá [Risas].”