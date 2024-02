Los triángulos amorosos en el cine que jamás olvidaremos

En la historia del cine hay películas que llevaron al amor al siguiente nivel, porque el sexo convencional no es suficiente para algunos, estas son las películas que innovaron con triángulos amorosos en la pantalla grande…

Probablemente las novedosas formas de construir relaciones amorosas que involucran a más de dos personas suenan muy modernas y escandalizan a quienes prefieren el amor en pareja, sin embargo, el cine tiene registro de que estas fórmulas poliamorosas siempre han sido parte de la historia de la humanidad.

Los triángulos amorosos tienen su legado cinematográfico, de hecho, hay una buena cantidad de películas que tratan el tema y hoy en Cosmopolitan nos dimos a la tarea de preparar para ti un top de las mejores historias del cine que no son sólo sexo entre tres, sino que realmente cuentan una historia donde este triángulo no se ve forzado y nos alientan a pensar en que otras formas de relacionarse sexoafectivamente son posibles.

Lions Love 1970

Dirigida por la grandiosa directora, Agnés Varda, Lions Love fue una película revolucionaria en los años 70’s debido al planteamiento del amor en triángulo. Además, tiene claras referencias sobre hechos históricos que marcaron la década y un bonito coqueteo con Andy Warhol.

Si lo tuyo es el amor hippie entre tres personas, Lions Love es para ti.

Pasajes 2023

Una historia más reciente sobre las dificultades que vive un triángulo amoroso en la vida moderna aderezada con un fresco toque humorístico a través del cual, de manera irónica, nos revela los sinsabores del rencor y el deseo sexual reprimido que experimentan las personas antes de explorar plenamente su sexualidad.

Es dura y sarcástica, pero muy buena. Dirigida por Ira Sachs.

Zoo 1985

Sí, esta película es un escándalo. Habla de muertes trágicas y filias de espanto, sin embargo, plantea que las seducciones humanas no tienen límites y lo hace desde un lugar humorístico. Si planeas ver una historia de amor incondicional y romántico, probablemente esta película no sea para ti, pero si prefieres aventurarte a descubrir historias no convencionales y nuevos horizontes mentales, Zoo de Peter Greenaway es ideal para ti.

Doña Flor y sus dos maridos 1976

Se trata de una increíble adaptación que también se convirtió en telenovela tiempo después, el director brasileño, Bruno Barreto se encargó de darle forma a la película e imprimirle su sentido del humor a la historia de la liberación sexual femenina.

Una historia cómica de un triángulo amoroso con dos hombres que son diametralmente opuestos, pero que cada uno llena lo que el otro no puede darle a la protagonista, Doña Flor. De hecho, uno de ellos regresa del más allá para satisfacerla en la cama.

Esta película forma parte del legado cinematográfico de Brasil como una de las 100 mejores películas brasileñas.

Soñadores 2003

Bernardo Bertulocci no podía faltar en este top de triángulos amorosos en el cine con su espectacular obra: Soñadores.

La historia de Soñadores ocurre en el mayo francés lleno de huelgas y revoluciones sociales y mentales, dos hermanos siameses se involucran amorosamente con un joven estudiante estadounidense que vive temporalmente en París. Aunque la historia no termina con un final feliz, abre las escabrosas puertas del poliamor y el amor fraternal entre hermanos. Una historia que podría escandalizarnos aun actualmente.

¿Qué opinas sobre los triángulos amorosos, te atreverías a vivir uno?