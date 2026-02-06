🏈 Los rostros masculinos más guapos que veremos en el Super Bowl 2026

Ya sea por su presencia física, estilo o impacto en redes, estos atletas están llamando la atención de fans incluso fuera de la cancha, lo que convierte al Super Bowl en una cita imperdible para los aficionados del deporte… y de los seguidores de la belleza en el emparrillado.

🔥 1. Drake Maye (Seattle Seahawks)

Es el joven líder que le ha devuelto la esperanza a los Patriots. Drake tiene ese look clásico de quarterback de película gringa: alto, rubio, con una sonrisa encantadora y esa seguridad tranquila de quien sabe que tiene el control del juego. Es el chico bueno por el que suspiraríamos en la preparatoria.

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JANUARY 11: Drake Maye #10 of the New England Patriots stands on the sidelines during the national anthem prior to an NFL wild card playoff football game against the Los Angeles Chargers at Gillette Stadium on January 11, 2026 in Foxborough, Massachusetts. (Photo by Brooke Sutton/Getty Images) Brooke Sutton/Getty Images

🔥 2. Christian Gonzalez (New England Patriots)

Con una figura atlética, mandíbulas marcadas y una actitud calmada, este cornerback no solo destaca por su juego defensivo, sino también por su estilo fuera del campo. Sus fanáticos señalan que su presencia imponente lo convierte en uno de los jugadores más guapos del Super Bowl.

LAS VEGAS, NEVADA - OCTOBER 15: Christian Gonzalez #6 of the New England Patriots walks onto the field before a game against the Las Vegas Raiders at Allegiant Stadium on October 15, 2023 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Chris Unger/Getty Images) Chris Unger/Getty Images

🔥 3. DK Metcalf (Seattle Seahawks)

DK no es un hombre, es un monumento. Literalmente parece un superhéroe de Marvel que se escapó del set de grabación para jugar fútbol americano. Tiene un físico impresionante (esos abdominales tienen su propio código postal), una velocidad irreal y una presencia que intimida y atrae al mismo tiempo.

BALTIMORE, MD - DECEMBER 07: Steelers wide receiver D.K. Metcalf (4) walks off the field after the Pittsburgh Steelers versus Baltimore Ravens NFL game at M&T Bank Stadium on December 7, 2025 in Baltimore, MD. (Photo by Randy Litzinger/Icon Sportswire via Getty Images) Icon Sportswire/Icon Sportswire via Getty Images

🔥 4. Jaxon Smith-Njigba (Seattle Seahawks)

JSN es talento puro y mucho estilo. Nos encanta no solo por sus atrapadas increíbles, sino porque siempre llega al estadio con los outfits más cool y arriesgados.

SEATTLE, WASHINGTON - JANUARY 25: Jaxon Smith-Njigba #11 of the Seattle Seahawks arrives prior to an NFC Championship NFL football game against the Los Angeles Rams at Lumen Field on January 25, 2026 in Seattle, Washington. (Photo by Michael Owens/Getty Images) Michael Owens/Getty Images

🔥 5. Bad Bunny (show medio tiempo)

Mucho da de qué hablar que Bennito sea el encargado del show de medio tiempo, pues llenará el estadio de esa alegría y vibras latinas.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Bad Bunny accepts the Album of the Year award for “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” onstage during the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy) Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy

⚡ Más razones para verlo

El Super Bowl 2026 será un espectáculo total, no solo por el nivel competitivo de los equipos, sino también por el show de medio tiempo con Bad Bunny, el primer artista latino en encabezar el espectáculo central en solitario.

Así que si pensabas ver el Super Bowl sólo por el fútbol… estos jugadores también hacen que el evento sea visualmente irresistible.

Ya tienes la alineación titular de guapos. Ahora solo necesitas elegir si eres #TeamSeattle o #TeamNewEngland basándote en quién te guiñó el ojo desde la pantalla. ¡Que gane el más hot!

🏆 ¿Dónde y cuándo verlo?

El Super Bowl LX se jugará el 8 de febrero de 2026 desde las 6:30 pm ET, y será transmitido en México en señal abierta y por streaming según las televisoras deportivas locales.