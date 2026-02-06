🏈 Los rostros masculinos más guapos que veremos en el Super Bowl 2026
El Super Bowl LX tiene un doble atractivo este año: no solo se juega el campeonato más importante del fútbol americano entre Seattle Seahawks y New England Patriots, sino que también veremos a varios de los jugadores más atractivos y con más carisma del deporte en la gran final del 8 de febrero en Levi’s Stadium, Santa Clara, California.
Ya sea por su presencia física, estilo o impacto en redes, estos atletas están llamando la atención de fans incluso fuera de la cancha, lo que convierte al Super Bowl en una cita imperdible para los aficionados del deporte… y de los seguidores de la belleza en el emparrillado.
🔥 1. Drake Maye (Seattle Seahawks)
Es el joven líder que le ha devuelto la esperanza a los Patriots. Drake tiene ese look clásico de quarterback de película gringa: alto, rubio, con una sonrisa encantadora y esa seguridad tranquila de quien sabe que tiene el control del juego. Es el chico bueno por el que suspiraríamos en la preparatoria.
🔥 2. Christian Gonzalez (New England Patriots)
Con una figura atlética, mandíbulas marcadas y una actitud calmada, este cornerback no solo destaca por su juego defensivo, sino también por su estilo fuera del campo. Sus fanáticos señalan que su presencia imponente lo convierte en uno de los jugadores más guapos del Super Bowl.
🔥 3. DK Metcalf (Seattle Seahawks)
DK no es un hombre, es un monumento. Literalmente parece un superhéroe de Marvel que se escapó del set de grabación para jugar fútbol americano. Tiene un físico impresionante (esos abdominales tienen su propio código postal), una velocidad irreal y una presencia que intimida y atrae al mismo tiempo.
🔥 4. Jaxon Smith-Njigba (Seattle Seahawks)
JSN es talento puro y mucho estilo. Nos encanta no solo por sus atrapadas increíbles, sino porque siempre llega al estadio con los outfits más cool y arriesgados.
🔥 5. Bad Bunny (show medio tiempo)
Mucho da de qué hablar que Bennito sea el encargado del show de medio tiempo, pues llenará el estadio de esa alegría y vibras latinas.
⚡ Más razones para verlo
El Super Bowl 2026 será un espectáculo total, no solo por el nivel competitivo de los equipos, sino también por el show de medio tiempo con Bad Bunny, el primer artista latino en encabezar el espectáculo central en solitario.
Así que si pensabas ver el Super Bowl sólo por el fútbol… estos jugadores también hacen que el evento sea visualmente irresistible.
Ya tienes la alineación titular de guapos. Ahora solo necesitas elegir si eres #TeamSeattle o #TeamNewEngland basándote en quién te guiñó el ojo desde la pantalla. ¡Que gane el más hot!
🏆 ¿Dónde y cuándo verlo?
El Super Bowl LX se jugará el 8 de febrero de 2026 desde las 6:30 pm ET, y será transmitido en México en señal abierta y por streaming según las televisoras deportivas locales.