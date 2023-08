Bad Bunny y Kendall Jenner están en su mejor momento, y estos chupetones son la prueba más clara...

Después de rumores de ruptura, Bad Bunny y Kendall Jenner demostraron que su relación está en su mejor momento. La modelo y el cantante comenzaron su romance en febrero de 2023, cuando fueron vistos besándose en un club nocturno. A partir de ese momento, la estrella de The Kardashians y el intérprete de Neverita se volvieron inseparables y actualmente conforman una de las parejas favoritas del mundo del entretenimiento.

De hecho, la parejita se volvió viral el pasado fin de semana después de asistir al concierto de Drake que se llevó a cabo en Inglewood; Bad Bunny y Kendall Jenner se dejaron ver más cariñosos que nunca y no escondieron su afecto de las cámaras, ¡al contrario! Si bien las celebs no han confirmado su noviazgo, no hay duda de que están más que enamorados.

Bad Bunny bailando con Kendall Jenner en show de Drake. 🕺🏻💃🏻 pic.twitter.com/WaYfsg4naz — Archive Bad Bunny (@ArchiveBenito) August 14, 2023

Se viralizan los chupetones que Kendall Jenner le hizo a Bad Bunny en el cuello

Tras convertirse en tendencia por un par de días, los fanáticos comenzaron a compartir más pruebas del romance de Bad Bunny y Kendall Jenner, como por ejemplo, un par de chupetones que le hizo la modelo al cantante puertorriqueño. Fue la usuaria de Twitter, @cagnastfu, quien compartió una fotografía en la que se aprecia el cuello de Bad Bunny con dos pequeños moretones.

“Los chupetones. Kendall nos salió vampiro”, escribió en el mensaje que acompañó la imagen.

Los chupetones 😭😭 Kendall nos salio vampiro pic.twitter.com/Yr2tCbnqqJ — cagna (@cagnastfu) August 14, 2023

¿Qué es un chupetón?

Un chupetón es una marca en la piel color violeta o rojo oscuro, la cual se genera por una succión con la boca. Se trata de una lesión superficial conocida como equimosis, moretón o hematoma.

Si bien los chupetones, también conocidos como chupetes, chupetazos, chupones o hickeys, tienden a durar aproximadamente 15 días, puedes ayudar a que deseparezcan con mayor rapidez utilizando una compresa fría, ya sea con una cuchara o con hielos. Toma una cuchara limpia y métela al congelador entre ocho minutos, después frótala firmemente sobre el área donde se encuentra el chupetón, hazlo varias veces al día. O bien, una bolsa con hielo tendrá el mismo efecto.