Las tres recomendaciones más dulces para despedirte del mes del amor

¿Qué mejor forma de celebrar el mes del amor que con uno de los máximos símbolos del romanticismo (los ositos)?

Ya pasó San Valentín, pero no podemos negar que durante todo febrero se siente la fiebre del amor. No por nada es el mes que . Al más puro estilo Cosmo, te traemos una guía para que le digas “adiós, nos vemos en 2024” de la manera más dulce. Porque las despedidas no tienen que ser amargas en absoluto. Así también te preparas para recibir a la primavera con la mejor actitud. ¿Lista para ser la más feliz con las siguientes exquisitas recomendaciones? Por DAFNE RUIZ

Los tres ositos más dulces para despedirte del mes del amor

Santé ma chérie!

¡Paren todo! Tienes hasta mañana sábado 18 de febrero para disfrutar de la colaboración entre Tous y Sofitel Ciudad de México, la cual consiste en una romántica e irresistible propuesta de mixología inspirada en tres de las fragancias de la marca del icónico osito. La terraza del lujoso hotel francés está decorada con lindos bouquets de flores y cojines rosas. Si eres una amante ardiente, entonces pide “Love Me” con tequila Volcán de Mi Tierra, cordial de lychee, jarabe de rosa, y jugo de toronja, pero si eres una romántica empedernida, la opción es “Love Me Onyx” con vodka Absolut Elix con vainilla, crème violette, jarabe de orgeat (leche de almendras), jugo de toronja, cordial óleo y licor de cereza. Ya si tu tipo de amor es jocoso, tu drink es “Love Me Silver”, con gin Beefeater Pink, St. Germain, jarabe de durazno, jugo de arándano y Aquafaba. También lee: Guía para celebrar el amor en CDMX muy a la francesa (mejor que Emily in Paris)

Foto: Cortesía Sofitel

Los dulces en su mejor presentación

Desde que conocí Sugarfina me volví fan. Cada vez que me iba de viaje a Estados Unidos o alguna amiga lo hacía, aprovechaba para surtirme de su champagne candy en cuantas versiones haya de brut y rosé. Este año me sorprendieron con el lanzamiento de sus Strawberry Champagne Bears (gomitas de champaña Dom Pérignon sabor fresa) en un packaging que simula una botella. Oh la la! Ya investigué y parece que la marca planea regresar a México de la mano de El Palacio de Hierro. No puedo estar más emocionada con este rumor después de que cerrara su tienda en Polanco hace un par de años. Agradecería mucho que nos guardaran un par de botellas de ositos. También lee: 5 regalos para demostrarte lo mucho que te amas -y que ya sabes invertir-

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sugarfina (@sugarfina)

La ocasión perfecta para apostar por un clásico

Por supuesto que no iba a dejar fuera a los ositos más famosos del mundo: Los Carebears. Sin película ni serie -que yo sepa- en puerta, estos personajes siguen vigente y siendo la adoración de muchas. Prácticamente encuentras ropa y accesorios con ellos en todas partes. Obvio es importante que dichos productos cuenten con la licencia (¿Recuerdas al papá piData? No queremos de esos). Cuentan con página oficial, aunque entre las marcas que tienen mercancía de Carebears están Dolls Kill, Shein -por supuesto- y aquí en México, Pull&Bear. Te interesa: La trágica historia de Cupido, el dios griego que inspiró el 14 de febrero

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Care Bears™ (@carebears)