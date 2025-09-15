Las reglas que rigen en la casa de Justin Bieber: la 10 es la más comentada en redes

Justin está viviendo una gran etapa en su vida y puede que estas diez reglas sean de las principales razones

Si alguien no ha dejado de estar en los titulares este año, sin duda es Justin Bieber, empezando por rumores de problemas maritales hasta una crisis emocional que estaba afectando su vida profesional y personal.

Aunque fueron meses de esta narrativa, Justin rara vez habló al respecto, hasta que decidió tomar cartas en el asunto y demostrar que este año solo es el comienzo de una gran etapa para él. Lo cual dejó en claro con el doble estreno de sus álbumes titulados “SWAG” y “SWAG II”.

Desde su lanzamiento en julio y septiembre, la vida le ha sonreído al cantante, ya que sus canciones volvieron a posicionarse en lo más alto de las listas de reproducción y esta alegría la ha demostrado con las fotos que ha compartido de él con su familia.

Pero una de sus fotos más recientes cautivó la atención de sus fans, ya que compartió un cuadro en la pared de su casa, en el que se pueden leer las 10 reglas que sigue la familia Bieber.

Estas son las 10 reglas que se siguen en el hogar de la familia Bieber

1. Valoramos el Descanso como adoración.

2. Valoramos la Longevidad y un ritmo de vida sostenible.

3. Valoramos la Calidad y la excelencia de la producción.

4. Valoramos la INNOVACIÓN y el impulsar adelante la experiencia humana.

5. Valoramos la SALUD y el bienestar físico como un acto de autogobernanza.

6. Valoramos la Sostenibilidad y la creación de productos que sirvan a la Humanidad.

7. Valoramos el Servicio y hacer que la gente sienta que puede volar.

8. Valoramos la Generosidad y amablemente dar tiempo, dinero y respeto a las personas en nuestro camino.

9. Valoramos la Vida como un regalo y practicamos la gratitud diaria por el día que se nos ha dado.

10. Valoramos a los seres HUMANOS y creemos en su dignidad y su valor eterno.

Aunque no dio más explicación al respecto, sus fans no tardaron en aplaudir la mayoría de reglas, ya que para muchos, estos lineamientos representan un cambio en la vida de Justin, en el cual prioriza su salud mental y su bienestar.