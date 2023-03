Top 6 de las mejores presentaciones del Super Bowl

Si eres de las mujeres que además de disfrutar los partidos del Super Bowl también aman el espectáculo de medio tiempo, ¡aquí hacemos un recuento de las mejores apariciones!

Hoy es el Super Bowl LVII, uno de los eventos deportivos de mayor importancia a escala mundial, notoriedad que se debe no solo al partido y a la resolución del campeonato, sino al tan ansiado show de medio tiempo, el cual será protagonizado en esta ocasión por Rihanna. Son muchas las presentaciones de medio tiempo que se han ganado su lugar en el salón de la fama, sin embargo, son seis las que han quedado seleccionadas como las más emblemáticas.

Los mejores espectáculos del Super Bowl

Lady Gaga 2017

Las palabras extravagancia y excentricidad bien podrían aparecer en el diccionario como sinónimos de Lady Gaga, y durante este legendario espectáculo no fue la excepción. Además de haber entregado una interpretación completa llena de canto y coreografías, creó uno de los momentos más increíbles en la historia del Súper Bowl: descender desde el punto más alto del estadio.

Paul McCartney 2005

El show de Paul McCartney ha terminado en la lista por una muy sencilla razón; se trata de uno de los cuatro miembros de la integración musical más exitosa e influyente de todos los tiempos, The Beatles. A lo largo de 12 minutos, McCartney interpretó clásicos como Drive My Car, Get Back y Hey Jude; en esta última el público se unió en su totalidad para acompañarlo en el coro final.

Paul McCartney performs “Hey Jude” at Super Bowl XXXIX Halftime Show, 2005. pic.twitter.com/OZe9y5dBfW — ?‍♀️.eth (@BoredWeb3) February 4, 2019

Foto: getty Images



Katy Perry 2015

Para este año muchos creían haberlo visto todo en cuanto a espectáculos de medio tiempo, y Katy Perry les demostró lo contrario al haber entrado sobre un gigantesco león “en llamas”. Los cuatro outfits que usó durante su presentación marcaron un antes y un después en materia de vestuario.

No because Katy Perry’s Super Bowl performance remains so iconic pic.twitter.com/ncPWSuk60e — katyiscoming2 (@katyiscoming2) February 12, 2023

Foto: Getty images

Prince 2007

Acompañado de un traje azul, una camisa naranja y su icónica guitarra morada, Prince encendió el Dolphin Stadium al iniciar con el himno We Will Rock You de Queen. Interpretó otros éxitos como Let’s Go Crazy y Baby I’m a Star y finalmente le dio al público lo que estaba esperando: Purple Rain.

Prince - Purple Rain Super Bowl, 2007 ?☮️ pic.twitter.com/KWKmudxx6O — ★ ????? ????? ★ (@colinphoenix) February 12, 2023

Foto: Getty images

Diana Ross 1996

Con cuatro cambios de vestimenta en 12 minutos y un vestuario púrpura con lentejuelas que siempre será recordado en los libros de historia, Diana Ross interpretó el clásico I Will Survive seguido de Take Me Higher, para finalmente abandonar el escenario en un helicóptero.

Michael Jackson 1993

Es indiscutible que el espectáculo de medio tiempo del rey del pop ha quedado grabado en la memoria colectiva como el más grande en la historia de este evento. Usando su mítico vestuario de estilo militar y acompañado de pirotecnia, Jackson deslumbró al público con su voz y coreografías.

In 1993, Michael Jackson revolutionised Super Bowl Halftime Shows and gave the audience a concert like concept that is still interpolated till this day pic.twitter.com/8AmQRl2spK — ravenᴹ♚ᴶ (@taestyIze) February 11, 2023

Foto: Getty images

Seguramente hoy podrás disfrutar de un gran espectáculo como en años anteriores, ¡no te puedes perder la transmisión que está por venir!, no olvides preparar todo lo necesario, invitar a todos tus amigos a casa, preparar una botana y algo de beber.