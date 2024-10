Las Bravas: la serie con un poderoso mensaje de igualdad en el deporte que no te puedes perder

Ya puedes ver la segunda temporada de Las Bravas por Max: con un gran elenco, personajes inspirados en futbolistas reales y una ingeniosa habilidad para abordar el machismo en el deporte…

Hasta hace unos años visualizarse como una futbolista profesional era un sueño imposible de lograr porque no existía la infraestructura para lograrlo, por lo que sólo los hombres podían aspirar a ser ovacionados después de rematar un gol, realizar una jugada maestra o atajar un penal.

Afortunadamente y gracias al empuje de miles de mujeres en todo el mundo ahora es una posibilidad que aún requiere unir esfuerzos de todos lados para lograr que sea en condiciones equitativas. Por ello vale la pena ver Las Bravas, una serie donde el trabajo en equipo y la sororidad permite reflexionar sobre las dificultades que enfrentan las mujeres que eligen patear el balón como proyecto de vida.

En entrevista exclusiva para Cosmopolitan, Kariam Castro, quien interpreta a Adriana, nos contó sobre este grandioso proyecto que no sólo es una opción para maratonear el fin de semana, sino que, al abordar temas sensibles como el machismo, los trastornos alimenticios y la desigualdad provoca en la audiencia una reflexión necesaria para lograr acercarnos cada día más a la soñada equidad.

Cosmopolitan: ¿Cuál es el principal reto del deporte femenil en general, y en particular del futbol?

Kariam Castro: el reto más grande para las mujeres es encontrar la visualización al igual que los hombres la tienen para tener las mismas oportunidades que ellos porque al final el esfuerzo es exactamente el mismo. Nos hace muy felices alzar la voz por tantas niñas y mujeres que persiguen sus sueños en el deporte femenil.

Cosmopolitan: ¿Por qué consideras que es importante abordar temas tan crudos desde el entretenimiento?

Kariam Castro: es una manera mucho más sutil de abordarlos y todas las personas puedan digerirlos de una manera mucho más fácil desde el entretenimiento y desde el arte.

Cosmopolitan: ¿Consideras que en algún momento de tu vida has padecido alguna manifestación de machismo o misoginia y cómo lo enfrentaste?

Kariam Castro: sí completamente, yo sí he estado dentro de estos círculos de violencia en los que a pesar de que las señales son tan evidentes es difícil salir. Por eso quiero tanto a mi personaje, Adri, ya que nos enseña que siempre hay una red de apoyo que te va a sostener, generalmente son los amigos y la familia.

Cosmopolitan: ¿Cuáles son las señales de que una mujer vive violencia?

Kariam Castro: desde la primera falta de respeto y desde la primera agresión tienen que irse porque ese es el indicativo de que ahí no es. No hay que escarbarle, ni luchar por algo que no existe, esa idealización de que va a cambiar sólo existe en nuestra cabeza.

Cosmopolitan: ¿Qué te inspira para interpretar a Adriana?

Kariam Castro: me inspiran todas las niñas que se sientan identificadas con mi personaje. Quiero dejar un mensaje a todas las niñas que sueñan con cumplir sus sueños, que sepan que lo puedan lograr y que las mujeres tenemos la oportunidad de lograr todo lo que queramos. Todavía nos falta mucho, pero cada día estamos un pasito más cerca de la equidad.