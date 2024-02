¿Se le olvidó a Nicki Nicole borrar esta fotografía al lado de su ex novio, Peso Pluma?

Nicki Nicole y Peso Pluma comenzaron el 2024 con el pie izquierdo en lo que se refiere al amor. Los cantantes conformaban una de las parejas favoritas del momento en el mundo del espectáculo, hasta que se hizo pública la aparente infidelidad del intérprete de Ella baila sola durante el fin de semana del Super Bowl en Las Vegas. El artista fue visto agarrado de la mano con Sahar Sonia, una influencer que cuenta con casi 50 mil seguidores en Instagram. A través de sus historias, la creadora de contenido publicó un sospechoso mensaje que estaría relacionado con el escándalo de Peso Pluma y Nicki Nicole.

“No crean todo lo que ven en redes sociales. Siempre hay dos versiones de la historia”, escribió.

Captan a Peso Pluma agarrado de manos con una mujer misteriosa en Las Vegas



Al mismo tiempo, Nicki Nicole borró todas las fotos con el en su Instagram pic.twitter.com/GCtBpfDhRr — carloxx iván (@itscarlosivan) February 13, 2024

Con el siguiente mensaje, Nicki Nicole dio por terminada su relación su Peso Pluma: “El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto … yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy”, escribió en Instagram.

La única foto de Peso Pluma que Nicki Nicole no borró de Instagram

Además de hacer público el mensaje de su ruptura, Nicki Nicole decidió eliminar todas las fotografías de Peso Pluma de su perfil de Instagram, a excepción de una. Los internautas no saben si se olvidó de borrarla, si por error no la vio o si sencillamente esa imagen se trata de un recuerdo muy especial para ella. ¿De qué foto te estamos hablando?

Se trata de una recopilación de imágenes de lo mejor de su 2023; en la última foto de la publicación aparece la artista al lado de su ex, Peso Pluma.

Por su parte, Peso Pluma no ha dado declaraciones al respecto ni ha eliminado las fotografías con Nicki Nicole.