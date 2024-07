La primera foto de Jake (Chad Michael Murray) en ‘Un viernes de locos 2'; ya tiene 42 años

¿Nos sorprenderá Chad Michael Murray con otra interpretación de Baby One More Time en la secuela de Un viernes de locos?

El pasado mes de junio se compartió la primera fotografía de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis en el set de Un viernes de locos 2. De acuerdo a un casting compartido por CAPE, la trama de la secuela se centrará en la hija de 14 años de Anna, Harper, quien tratará de impedir una boda entre su “madre soltera de toda la vida” y el “restaurador británico Eric Davies.”

"¡Los Coleman están de regreso y llegarán a los cines en 2025! ¡La secuela de Freaky Friday ya está en producción!”, revelaron en el caption de la imagen en la que aparecen las protagonistas, Lindsay y Jamie Lee, tomadas de la mano.

Poer ¿qué hay de Chad Michael Murray? ¿Formará parte del elenco de Un viernes de locos 2? Esta fotografía confirma su regreso...

La primera foto de Jake (Chad Michael Murray) en ‘Un viernes de locos 2'

¿Cómo olvidar al galán de Un viernes de locos? Chad Michael Murray le dio vida a Jake, el irresistible alumno de la preparatoria de Anna (Lindsay Lohan) que termina enamorándose de la Dra. Coleman (Jamie Lee Curtis) una vez que ha cambiado de cuerpo con su hija. Seguramente lo recordarás por su fascinación por la música y por su inolvidable motocicleta —también por su no tan admirable interpretación de Baby One More Time de Britney Spears—.

En aquel entonces, Chad tenía 22 años de edad, y afortunadamente acaba de confirmarse su participación en la secuela de Un viernes de locos.

“Jake ha vuelto, cariño. La secuela de Freaky Friday llegará a los cines en 2025", escribieron en la cuenta oficial de Instagram de Disney y compartieron la primera fotografía del actor en el set de Un viernes de locos 2.