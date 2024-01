La loca teoría que afirma que Taylor Swift es una agente del gobierno estadounidense

Aunque la cantautora había sido hermética con su postura política, en un par de ocasiones ha manifestado su apoyo por el partido demócrata…

El éxito mundial de Taylor Swift es innegable, luego de protagonizar el 2023 con su The Eras Tour y además llevarlo a las salas de cine de más de 100 países, la de Pensilvania se ha vuelto el flanco de una de las teorías conspirativas más recientes y que más impacto han tenido en la vida pública de Estados Unidos.

Hasta hace algunos años, las preferencias electorales de Taylor Swift se habían mantenido con absoluta discreción, sin embargo, en 2018 la autora de Look What You Made Me Do habló abiertamente de la intención de su voto durante las elecciones del distrito donde vive desde los 14 años.

Fue a través de una carta abierta en Instagram que Taylor Swift se posicionó como una defensora de los Derechos Humanos, por lo que habría decidido votar por el partido demócrata y pensó que sería buena idea compartir su decisión con sus más de 12 millones de seguidores.

La reacción de los simpatizantes republicanos

Sin embargo, no ha sido la única vez que Taylor Swift ha hablado sobre sus preferencias políticas: durante las elecciones presidenciales también habló abiertamente de su gusto por Joe Biden. Estas polémicas declaraciones han puesto a Taylor Swift como el blanco de una de las teorías conspirativas más recientes: a través de Taylor Swift el gobierno estadounidense manipula el voto de los millones de swifties que son fieles a su patrona Taylor Swift.

¿Taylor Swift es la nueva psyop del gobierno estadounidense? Getty images

Dónde surgió la teoría de que Taylor Swift es una psyop del Pentágono

Todo parece indicar que desde 2018 iniciaron los rumores sobre la operación electoral de Taylor Swift en favor del Partido Demócrata, sin embargo, se dio a conocer abiertamente durante la transmisión del programa Jesse Watters Primetime a través de la cadena Fox News donde un supuesto ex agente del FBI confirmó la participación de Swift en favor de Joe Biden en 2020.

De acuerdo con las declaraciones de Stuart Kaplan, el supuesto ex agente del FBI que confirmó la teoría de Jesse Watters, Taylor Swift tiene el alcance necesario para cambiar a los votantes estadounidenses en favor de uno u otro candidato: tan sólo durante 2020, la cantante alentó a sus seguidores a registrarse en la plataforma Vote.org hecho por el cual se recibieron cerca de 13 mil registros cada 30 minutos después de la invitación de Taylor Swift.

Sin embargo, tanto la directora ejecutiva de la ONG Vote.org, Andrea Hailey, como la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, desmintieron la versión de Jesse Watters aunque llama la atención que esta teoría salga a relucir de nuevo durante el año electoral en el que podría reelegirse el presidente estadounidense Joe Biden.

La única certeza que tenemos hasta el momento es que Taylor Swift sí tiene gran influencia entre sus seguidores de todo el mundo.