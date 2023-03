La escena eliminada de The White Lotus 2 con dos personajes de la primera temporada

¿Te hubiera gustado ver esta escena en la temporada 2 de The White Lotus? Lamentablemente fue eliminada...

The White Lotus se ha convertido en uno de los grandes éxitos de HBO y ya se ha confirmado que tendrá una tercera temporada. Aunque se trata de una serie de antología que cambia sus personajes y localización en cada temporada, se ha revelado que existe una escena eliminada de la temporada 2 de la ficción en la que aparecían dos personajes de la primera entrega.

Foto: HBO

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Lukas Gage explicó que retomó su rol de Dillon en la temporada 2 de The White Lotus. Aparentemente, filmó una escena con Fred Hechinger, el joven actor que apareció como Quinn Mossbacher en la temporada 1.

Foto: HBO MAX

La escena eliminada con dos personajes de la primera temporada

“Fred y yo hicimos una escena para la segunda temporada. Cuando el personaje de Jennifer Coolidge está con los gays en Palermo, originalmente abre una puerta en la villa y me ve a mí drogándome, pero resulta ser una ilusión. La cortaron porque no funcionaba, pero no me importa porque tuve un viaje gratis al Four Seasons. Y ahora, para la tercera temporada, literalmente le escribo a Mike White todos los días diciéndole ‘oye, acuérdate de mí'", confesó.

Foto: HBO MAX

A la espera de que se conozcan más detalles, el creador Mike White ha dado ya algunas pistas sobre la temporada 3. "Creo que sería divertido ir a un continente completamente distinto. Ya hemos ido a Europa y quizá podríamos ir a Asia, eso sería divertido", comentó a Deadline.