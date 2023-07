La actriz de Los Bridgerton que aparece en Barbie y no lo habías notado

Pudiste haberte perdido el cameo de esta actriz de Los Bridgerton en Barbie mientras pestañeabas, ¡pero aquí te lo mostramos!

A las producciones cinematográficas les encanta combinar mundos, y Barbie no fue la excepción. Greta Gerwig fue la encargada de dirigir este filme que se convirtió en uno de los más esperados y exitosos del 2023. Margot Robbie y Ryan Gosling le dieron vida a los famosos muñecos de Mattel, Barbie y Ken, respectivamente, y se han convertido en un fenómeno a nivel internacional a pocos días del estreno de la película.

Artistas como America Ferrera, Michael Cera, Simu Liu, Will Ferrell, Emma Mackey, Hari Nef y Kate McKinnon formaron parte del del elenco de Barbie, pero pocas personas notaron que una actriz de Bridgerton tuvo una breve participación en el filme.

Esta estrella de Bridgerton aparece en Barbie y no lo habías notado

Hay infinidad de personajes en Los Bridgerton, pero solo una de ellas tuvo la oportunidad de tener un cameo en la película de Barbie.

“Esta Barbie es una diplomática”, decía el póster con el que se anunció la participación de Nicola Coughlan —Penelope Featherington— en Barbie. Sin embargo, la aparición de la actriz terminó decepcionando a los fanáticos de Los Bridgerton, pues literalmente apareció pocos segundos en el filme de Greta Gerwig. Pero ¿por qué fue tan breve la aparición de Coughlan en pantalla? La actriz acaba de revelar qué fue lo que pasó...

WAKE UP, NICOLA COUGHLAN BARBIE DIPLOMAT IS HERE pic.twitter.com/55dZtirL8n — miyah 🌷 (@eattheseat) July 17, 2023

“Cuando me enteré de que querían que participara en ‘Barbie’, y de que probablemente no podría hacerlo debido a mi agenda, primero me sentí eufórica y luego se me rompió el corazón”, explicó Coughlan, revelando que fue su apretado horario y un choque de filmaciones lo que le impidió tener una mayor aparición en Barbie.

“Así que cuando me preguntaron si quería aparecer en Barbieland, aunque fuera brevemente, mi respuesta fue un “sí" inmediato y rotundo”.