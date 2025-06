Kerry Condon, el poder femenino que acelera a fondo en F1 la película

En F1 la película, Kerry Condon nos entrega una actuación tan feroz como sofisticada, interpretando a la mujer que orquesta todo detrás del pit wall. Su personaje no solo es esencial en el desarrollo de la historia, es el verdadero corazón del equipo. Porque sí, también en la Fórmula 1, ese mundo históricamente dominado por hombres, las mujeres mandan.

Condon da vida a la jefa de estrategia del equipo protagónico, y desde el primer momento deja claro que no está ahí para decorar ni para pedir permiso. Está para tomar decisiones difíciles, hablar con contundencia, sostener la mirada y hacerse respetar. Y lo hace con una seguridad que se siente como un recordatorio: no hay espacio del que tengamos que quedarnos fuera.

La actriz irlandesa, a quien ya habíamos visto deslumbrar en The Banshees of Inisherin, nos regala un personaje que se siente real, inspirador y necesario. Una mujer que carga con el peso de las expectativas, las decisiones que pueden cambiarlo todo y aún así no deja que nada la desvíe de su objetivo.

Lo más Cosmo de todo esto: Kerry nos muestra que el poder no está peleado con el estilo. Con una presencia que mezcla lo técnico y lo chic, su personaje demuestra que se puede ser inteligente, firme, empática y con un guardarropa que haría sonrojar a cualquier editora de moda. Porque el poder también se lleva puesto.

F1 la película no es solo para los amantes del automovilismo, es una historia de determinación, ambición y trabajo en equipo. Y el personaje de Kerry Condon es ese tipo de mujer que todas llevamos dentro o aspiramos a ser: la que no se achica, no se calla y no se detiene.

Así que, si necesitas un boost de inspiración, de adrenalina y de poder femenino con alto octanaje… No te pierdas F1 la película en cines a partir del 26 de junio. Prepárate para pisar el acelerador y salir más empoderada que nunca.