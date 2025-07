Jamie Lee Curtis habla de su posible retiro de la actuación por esta emotiva razón

La actriz que ha marcado a distintas generaciones con su gran trabajo en la industria del entretenimiento, puede que esté lista para dejar atrás casi 50 años de trayectoria por esta entristecedora razón.

Jamie Lee Curtis y su reflexión sobre el retiro

En una entrevista reciente, Jamie habló de lo difícil que fue ver a sus padres ser rechazados por la misma industria que los hizo famosos. Ya que sus padres (Tony Curtis y Janet Leigh) fueron grandes estrellas del cine en los años 50 y 60.

Tony Curtis y Janet-Leigh con Jamie Lee Curtis y su hermana Kelly Curtis Getty Images

El doloroso motivo detrás de su decisión

Ese mismo rechazo fue lo que la llevó a poco a poco alejarse de los reflectores por voluntad propia.

“Llevo 30 años jubilándome. Me he estado preparando para salir, para no tener que sufrir lo mismo que mi familia. Quiero irme de la fiesta antes de que me dejen de invitar”.

La carrera de Jamie: del Oscar a su retiro

Aunque a su manera se ha empezado a acercar a su retiro, curiosamente en los últimos años, la carrera de Curtis ha despegado. Desde su Oscar a mejor actriz de reparto en la película Everything Everywhere All at Once, a darnos uno de los estrenos más anticipados en casi 25 años: la secuela de Freaky Friday.

De momento no dio a conocer una fecha o momento exacto en el que se va a alejar por completo de la actuación, pero vamos a disfrutar cada proyecto en el que decida participar en espera de que su retiro sea algo muy lejano.