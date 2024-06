Dirigida por la nominada al Oscar Irene Taylor, I am Celine Dion muestra la versión más humana y resiliente de la cantante canadiense.

I am Celine nos ofrece un detrás de escena cruda y honesta de la enfermedad que padece Celine Dion desde el 2022: el Síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico que se caracteriza por una rigidez muscular progresiva y por episodios repetidos de espasmos musculares dolorosos.

I am Celine Dion retrata la lucha de la icónica de la superestrella contra una enfermedad que le cambia la vida. Sirviendo como una carta de amor a sus fans, este inspirador documental destaca la música que ha guiado su vida y al mismo tiempo muestra la resiliencia del espíritu humano.

Tuvimos una entrevista en exclusiva con Irene Taylor, la directora y productora de este emotivo proyecto y nos contó algunos detalles sobre cómo fue trabajar con Celine Dion.

Irene Taylor revela qué fue lo más inspirador pero también lo más difícil de dirigir ‘I am Celine Dion’

¿Cómo surgió la oportunidad de que dirigieras este proyecto?

I: Un colega de la industria simplemente me llamó y me dijo ‘Celine Dion está abierta a hacer un documental y creo que ustedes dos podrían llevarse muy bien. Creo que serías una buena persona para el trabajo, ¿le puedo avisar a su equipo?’ y yo le dije ‘claro que sí'. Posteriormente tuve algunas llamadas, conocí personas y finalmente conocí a Celine. Un año después comenzamos con el proyecto.

¿Qué significó para ti conocer el lado más humano de Celine?

I: ¿Sabes? Yo realmente no la conocía mucho como la estrella global que era. Conocía su música, pero solamente los grandes éxitos. No sabía sobre sus álbumes franceses, sobre su familia, cuántos hijos tenía o de dónde venía. Ni siquiera sabía que René había sido su manager desde que ella tenía 13 años. Había muchos factores básicos sobre ella de los que no tenía claridad, así que cuando comencé con el documental muchas de las preguntas que le hice fueron genuinas porque decidí conocerla desde cero.

¿Qué fue lo más inspirador pero también lo más difícil de hacer este proyecto?

I: Su sufrimiento fue lo más difícil. Fue lo más complicado de filmar y ver. Y gracias a Dios tanto para el fime como para Celine, ella siempre tenía estos momentos de humor y amabilidad. Intentamos editar el documental de una forma en la que ese humor pudiera destacar. Ella fue una muy buena compañera, porque aunque se sintiera mal, creo que lo hizo realmente bien.

Después de trabajar con Celine , ¿cómo la describirías no solo como cantante, sino como mujer?

I: La palabra con la que describiría a Celine es innegable. Ella es innegablemente talentosa, innegablemente amable, innegablemente abierta. Ella ha sido un libro abierto a excepción de los años que ocultó que estaba desarrollando esta condición. creo que de alguna forma trabajar conmigo para ella fue una forma de trabajar su proceso.

¿Qué aprendizaje de vida te llevas?

I: Creo que a medida que avanzamos en la vida nos lanzan todo tipo de bolas curvas. Esta es una metáfora del béisbol pero es real, piensa que algo viene hacia ti pero en realidad viene de otra manera. Creo que Celine pudo mantenerse no sólo positiva sino también resiliente y decidió no dejar que su enfermedad la defina, sino su supervivencia. Aprendí cosas de ella que fueron realmente muy inspiradoras para mí, así que quería hacer un documental que reflejara su positividad.

Con más de 250 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, Celine Dion es una de las artistas más reconocidas, respetadas y exitosas en la historia de la música pop con éxitos número uno como “The Power of Love”, “It’s All Coming Back to Me Now,” “Because You Loved Me,” y “My Heart Will Go On.”