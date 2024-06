House of the Dragon: calendario de estreno de todos los episodios de la segunda temporada

Cada vez falta menos para que tengamos de regreso una de las series estelares en el campo de la fantasía épica. HBO hizo oficial el cronograma de las fechas en que se estrenarán los nuevos episodios de la segunda temporada de House of the Dragon, una serie relacionada al universo de Game of Thrones.

Esta nueva entrega ya cuenta con reseñas y opiniones de la crítica especializada. En Rotten Tomatoes tiene un 92% de aceptación, muy parecido a la primera entrega que tiene un 93%. Se dice que los nuevos episodios tienen escenas de batallas realmente épicas, las cuales prometen darnos una historia espectacular y quizás superior a la primera temporada.

¿De qué tratará la nueva temporada de House of the Dragon?

“Westeros está al borde de una sangrienta guerra civil entre los Consejos Verde y Negro luchando por el Rey Aegon y la Reina Rhaenyra respectivamente. Cada lado cree que le corresponde el Trono de Hierro, en los trailers Verde y Negro se reflejan estas dos perspectivas en mitades separadas, pero que complementan la misma historia”, reza la sinopsis oficial de la nueva temporada de la historia que se desarrolla 200 años antes de sucesos que se relatan en Game of Thrones.

Fechas de estreno de los capítulos de la segunda temporada

Episodio 1 - Domingo 16 de junio

Episodio 2 - Domingo 23 de junio

Episodio 3 - Domingo 30 de junio

Episodio 4 - Domingo 7 de julio

Episodio 5 - Domingo 14 de julio

Episodio 6 - Domingo 21 de julio

Episodio 7 - Domingo 28 de julio

Episodio 8 - Domingo 4 de agosto

El lanzamiento de los capítulos será primero en HBO para luego llegar en Max.

Para esta segunda temporada serán sólo 8 capítulos a diferencia de los 10 de la pasada entrega. Por ello se espera que su duración sea un poco mayor para dar espacio a todos los sucesos que abarcará esta entrega.

¿Qué personajes regresarán en la temporada 2 de House of the Dragon?

Si tenemos en cuenta los personajes principales que sobrevivieron en la temporada 1 de La Casa del Dragón, podemos confirmar a Emma D’Arcy (Princesa Rhaenyra Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Matt Smith (Príncipe Daemon Targaryen), Fabien Frankel (Ser Criston Cole), y Eve Best (Rhaenys Targaryen).

HBO confirmó que los siguientes miembros del reparto continuarán en la segunda temporada: Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Ewan Mitchell (Aemond Targaryen), Tom Glynn-Carney (Aegon Targaryen), Sonoya Mizuno (Mysaria) y Rhys Ifans (Ser Otto Hightower).