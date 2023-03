Gerard Piqué confesó en un nuevo video que Clara Chía es la encargada de elegir sus outfits e incluso se refirió a sí mismo como una “marioneta”

A pesar de estar en el ojo del huracán, Clara Chía y Gerard Piqué no han dejado de demostrarse su amor públicamente. El ex futbolista recientemente publicó su primera fotografía al lado de su novia, la cual generó miles de reacciones en redes sociales, además de que también se dejaron ver caminando por la calle sin soltarse de la mano.

Foto: Instagram

Y es que el ex futbolista y la joven de 23 años de edad se encuentran en la etapa de enamoramiento en la que incluso utilizan prendas y accesorios iguales; ambos fueron fotografiados comiendo durante un paseo juntos y de acuerdo al periodista y paparazzi, Jordi Martin, Piqué y Clara Chía utilizaron tenis idénticos. Pero eso no es lo más increíble; hace algunos días, el ex defensa del Barcelona F.C reveló lo mucho que influye Clara Chía en su estilo personal.

“Soy una marioneta": Gerard Piqué revela que Clara Chía elige su ropa por él

Fue durante una transmisión en vivo de ‘Kings League’ con Ibai Llanos que Gerard desveló algunos detalles sobre su relación sentimental con Clara Chía. Todo comenzó cuando Llanos comenzó a hablar sobre el outfit de Piqué: “O sea, esto es la moda de USA”, expresó, a lo que el español respondió: “Es mi moda, es mi estilo. Estamos en un mundo en que todos pueden vestir como quieran”. Sin embargo, el detalle más revelador vino después, cuando Ibai le preguntó: “¿Ves revistas de moda para actualizarte o no?Por curiosidad, ¿ves lo que está de moda o no?”.

Fue entonces cuando la ex pareja de Shakira dio a saber que Clara Chía influye por completo en su imagen y estilo, pues es ella misma quien elige qué ropa debe comprar Piqué. “No, la verdad es que voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella, ¿sabes? Soy una marioneta”, respondió, generando una ola de comentarios en las redes sociales, pues recordemos que Clara Chía ha sido señalada por diversos internautas por “no tener buen gusto” en cuanto a mod

