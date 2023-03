Cada vez hay menos tabúes en torno a las fantasías sexuales; ¿sabías que este 2023, para los hombres la dominación y el voyerismo son de sus principales fetiches sexuales mientras que para las mujeres lo es el exhibicionismo y el cuckolding? Y es que no hay nada de malo en explorar tu sexualidad al lado de tu pareja, y Georgina Rodríguez lo sabe.

La nueva temporada de Soy Georgina 2, la serie enfocada en la vida de la modelo y empresaria, acaba de estrenarse en Netflix, y a través de los nuevos capítulos Georgina ha revelado más detalles de su vida privada, como el lugar más atrevido en el que ha tenido relaciones sexuales con Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodríguez revela el inusual lugar en el que tuvo sexo con Cristiano Ronaldo

Rodríguez habló sobre un detalle en particular que se da a conocer en la segunda temporada de Soy Georgina; y es que en los primeros episodios de la serie, la modelo revela que tuvo relaciones sexuales con Cristiano Ronaldo en un inesperado spot.

Georgina confesó que el futbolista portugués y ella asistieron juntos a un spa, y fue precisamente allí en donde tuvieron sexo.

“Había evitado bañarme en la playa, pero llegué a casa y me dijo Cristiano que fuéramos al spa. Estaba súper molesta con los brazos arriba en el spa para que no se mojaran. Estaba cansada de estar con los brazos así", indicó Georgina, a lo que un amigo suyo respondió: “El amor lo podrían haber hecho en la cama, no en el spa”, y la modelo añadió “No, lo hicimos ahí"

"¿Hicieron el amor en el spa?”, preguntó la hermana de Georgina sorprendida, pero a Rodríguez no le quedó otra opción más que reírse.