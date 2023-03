Filtran video de Clara Chía con los hijos de Gerard Piqué y Shakira

Si bien la relación entre Clara Chía y Gerard Piqué crece día con día, parece que la española no ha logrado hacer click con los hijos del futbolista y Shakira: Milan y Sasha. De hecho, El Nacional de Cataluña reveló que el menor de ellos siempre mantiene un “semblante serio” cuando se trata del tema de la nueva novia de su padre. Los periodistas añadieron que el pequeño no disfruta la compañía de Clara Chía y mucho menos la relación que lleva con el ex defensa del Barcelona F.C. El portal añadió que Sasha la pasa realmente mal cuando se ve obligado a pasar tiempo alejado de su madre.

Por su parte, Nueva Mujer compartió informes que señalan que algunas fuentes cercanas a Shakira y Piqué revelaron que Sasha “no soporta a Clara Chía y trata de evitarla en todo momento”.

Sin embargo, esto no impidió que Clara Chía eligiera un regalo de cumpleaños muy especial para Sasha hace algunas semanas.

Filtran supuesto video de Clara Chía con los hijos de Gerard Piqué y Shakira

De acuerdo a El Nacional de Cataluña, una persona logró filmar a Clara Chía muy cerca de Gerard Piqué, Sasha y Milan durante la Final Four de la Kings League. Mientras que la pareja fue vista platicando de temas laborales, los niños se encontraban sentados atrás de ellos.

“Sasha y Milan observaron todos los partidos y disfrutaron hasta que de noche ya parecían aburridos y cansados. También vieron a Clara Chía cuando esta se acercó a su novio a enseñarle una cosa del móvil. Y es que Clara Chía, además de ser la pareja del ex azulgrana, es ahora una trabajadora suya. Está a sueldo en Kosmos y, por ello, no pudo ni personal ni profesionalmente perderse la gran velada”, reseñó El Nacional de Cataluña.

Sin embargo, no está confirmado que se trate de Clara Chía, pues la española ya ha sido confundida en varias ocasiones con Anna Tormo Mampel, quien también trabaja en la empresa de Piqué como Digital Manager.