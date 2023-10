Estos son los dos nombres que tiene en mente Lesslie Polinesia para su bebé

¿Cómo recibió la familia Polinesia la noticia? Esto fue lo que nos contó Lesslie Polinesia al respecto

Acompañada de su inseparable mascota, Asteri, Lesslie Polinesia vestía un angelical vestido lila con transparencias que permitía ver la premisa de lo que nos quería contar, una pancita de cinco meses y medio de embarazo. Sí, leíste bien: Lesslie me dijo con emoción que será la primera de los tres hermanos en ser mamá. Aunque prefirió omitir el nombre del papá porque no es una figura pública, sí es alguien muy presente; de hecho, recibieron unidos la noticia que puso de cabeza a la familia Velázquez Espinosa, los Polinesios.

“Él y yo estábamos juntos y me acuerdo que lo desperté gritando: ‘¡Estoy embarazada!’. Y me contestó: ‘¿Cómo? Espérate, apenas estoy despertando, ¿quéééé?’”, cuenta Lesslie y sigue: “La verdad, sí nos llegó de súbito, pero son esas sorpresas de la vida que te hacen tomar decisiones y los dos decidimos estar juntos en este nuevo proceso de esta nueva etapa en nuestras vidas... estamos muy felices de convertirnos en papás”.

Por Eurídice Garavito

¿Cómo se llamará el o la bebé de Lesslie Polinesia?

La protagonista de Plática Polinesia también confesó que le encantaría tener una niña, aunque hasta el momento ella y su pareja han preferido esperar para confirmar el género. Sin embargo, tienen dos posibles nombres para su primogénita: Lesslie prefiere que se llame Alquimia y el papá del bebé que está por iluminar el mundo polinesio prefiere Colmena.

¿Y cómo recibió la familia Polinesia la noticia? Justo a la par del desarrollo de un proyecto editorial entre los tres hermanos por lo que muy posiblemente relaten la experiencia de la maternidad de Lesslie en este, sobre todo porque, además, es la her- mana menor. “Todos tomamos la noticia en shock, fue como: ‘¡Ah! ¿En qué momento la hermana menor quedó embarazada?’. Pero la verdad es que me han cuidado y apoyado mucho, han estado conmigo todo el tiempo, entonces estoy muy feliz por eso”, me platica Less emocionada de verdad, con una enorme sonrisa.

También aprovechó el encuentro con Cosmo para anunciar que formará parte del reality show Divina comida, producido por HBO y en el cual, durante cada episodio, visitará la casa de alguna ce- lebridad que preparará un platillo muy especial para la invitada. Sin duda, se nos hizo agua la boca de solo escuchar la premisa, ya queremos ver todo lo que viene en el camino para nuestra querida Lesslie. ¡Felicidades!