Esto pasará en tu vida durante noviembre según tu signo zodiacal

Un mes de cambios, reflexiones, dinero y amor, ¿cómo te verás beneficiada según tu signo zodiacal? Esto dice tu horóscopo del mes...

De acuerdo a los astros, noviembre te sorprenderá de forma positiva o negativa, todo dependiendo del día en que naciste....

Por Malú Vales

Así te irá en noviembre según tu horóscopo

Aries (21 marzo - 19 abril)

Es momento de repasar el pasado y ver qué hábitos repites pero que ya no te ha- cen bien, es tiempo de evolu- cionar, Aries. Habrá muchos giros y redirecciones en tu camino para encaminarte hacia donde tienes que ir.

Tauro (20 abril - 20 mayo)

Tienes muy altos estándares, Tauro; quizá hay que aterri- zar un poco y ser más realista con lo que le pides a los de- más, ya sea a tus socios o a tu pareja. Enfocarte más en tu trabajo personal y lo que puedes mejorar en ti será de mucho beneficio.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Con tanto movimiento afuera, lo importante es ir adentro y ver cómo no has logrado ex- presar y sanar alguna herida. ¡Atrévete a ver eso que todavía te duele o no quieres aceptar, Géminis! Tendrás el valor que se requiere para afrontarlo.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Tu zona de entendimiento, comunicación y conversaciones estará muy activa este mes; es hora de tocar temas delicados o incómodos que no has sacado. Los cambios en relaciones te harán entender la importancia de poner límites.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Podrías pasar por cambios en tus relaciones de pareja, ya sea nuevas o existentes: lo importante en esta temporada para ti, Virgo, es comunicar tus necesidades, tener metas en común y soltar el control.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Vienen finales en tus procesos: podrías sentirte cansada o confusa, así que escúchate y conecta con tu cuerpo para tomar pausas y descansar, desconectarte, recargar pilas, tenerte paciencia y buscar momentos de calma y paz.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Tal vez sientas mucha inten- sidad en el área de familia y hogar; pueden ser lapsos de sanar tus raíces, establecer límites a personas o relaciones que no te hacen bien. Lo importante es equilibrar tus emociones en esos temas.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Ajustes y cambios en tu zona profesional: podrían presentarse nuevos proyectos o ideas que impulsen los que van adelante, o cambios de dirección completa. Aquí la lección es aprender a fluir con lo que venga, Leo.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Para ti, Sagi, el foco estará en tu área de finanzas, dinero y seguridad. Momento de quitar y reprogramar ideas en cuanto a estos temas que te limitan y no te dejan avanzar. ¡Trabajar en tu confianza y autoestima será de vital importancia!

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

¡Tu zona de viajes y expansión estará muy activa, Capri! Eso te ayudará a dejar tu zona de confort, salir de la caja, crear algo nuevo y explorar otras ideas. Ábrete al cambio y déjate inspirar.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Quizá debas volver a arreglar errores del pasado o a vivir una lección que todavía no has aprendido: tu mood será de introspección. ¡Esto te servirá para deshacer- te por fin de esas cargas y reinventarte, Acuario!

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

¡Los astros te encaminan para que descubras tu propósito y misión, Piscis! Las cosas empiezan a alinearse, pero tienes que hacer el trabajo y no solo esperar a que todo llegue por sí solo.